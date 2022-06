Tras separarse de Shakira, una ex de Gerard Piqué lanza una serie y promete revelar intimidades

Desde que empezaron a sonar rumores de crisis entre Gerard Piqué y Shakira, el futbolista no tiene un minuto de paz. ¿El motivo? Una de las teorías sobre la separación es que le fue infiel a la intérprete de “Loba” y más de una vez. Pero ahora se le suma un nuevo dolor de cabeza porque su exnovia Núria Tomás lanza una serie y promete revelar varias intimidades.

La noticia de la separación de la colombiana y el español tomó por sorpresa al mundo. Se conocieron en 2010, cuando ella cantaba “Waka Waka” en el Mundial de Futbol en Sudáfrica y él ganaba la Copa del mundo. Finalmente comenzaron a salir, estuvieron juntos más de 10 años y tuvieron dos hijos. Pero el amor llegó a su fin y a través de un comunicado confirmaron la ruptura.

Luego de que se desatara el escándalo, surgieron las teorías de varios terceros en discordia. Como si fuera poco, ahora apareció el nombre de Núria Tomás. ¿Quién es? Es una exnovia de Piqué, pero según se dice, ellos aún estaban juntos cuando él conoció a Shakira. Pero ahora se suma un nuevo capítulo a la historia porque ella anunció el lanzamiento de una serie sobre su vida donde promete revelar varios secretos. Y obviamente todas las cabezas se giraron hacia el jugador del Barcelona.

“Hola soy Núria Tomás. No se cómo he llegado a rodar mi propia serie, pero sí puedo decir que soy carpintera y charcutera”, con esas palabras abrió el video promocional de la nueva serie de seis capítulos disponibles en su página web. A su vez, dio pistas sobre lo que tiene para contar. “A los 21 años me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Parte de mi inocencia se quedó ahí... y ahí empecé a ser otra”, adelantó.

Sin embargo, algunas de sus palabras parecerían apuntar directamente al futbolista y surgió la posibilidad de conocer más detalles sobre la relación que hubo entre ellos antes de la aparición de la colombiana. “Algo por lo que mucha gente me ha conocido o de lo que más se ha hablado a nivel público de mi... Apareció un amigo mío en mi vida, que hasta ese momento habíamos sido amigos y nos convertimos en pareja”, expresó.

Asimismo dejó en claro que gran parte de su vida y de su intimidad saldrán a la luz. “Mujer, mamá, empresaria, actriz… si tuviera que ponerle etiquetas a quien soy o a lo que hago, imagino que serían estas. Aunque son las ganas de compartir aprendizajes, experiencias buenas y no tan buenas, y una filosofía de vida que ha costado mucho trabajo personal, lo que me ha llevado a grabar esta serie”, escribió.

El escándalo sigue

Los dichos apuntan a que Piqué conoció a Shakira cuando aún salía con Núria Tomás. Obviamente, todos saben cómo terminó la historia. Sin embargo, en una entrevista que dio en 2017 con La Vanguardia se refirió a él de una buena manera. “Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor”, sostuvo en su momento. “No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública”, remarcó.

Pero por más que no tuvo palabras negativas para Piqué, lo curioso es que el lanzamiento de su serie se da en el mismo momento en el que su ex encabeza los sitios de noticias tras la escandalosa separación con la intérprete de “Te felicito”. Por su parte, la española dejó en claro que su presente es distinto -está a punto de convertirse en madre por segunda vez con su pareja Agustín Puig- y apuesta a todo con su nuevo trabajo.

“Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento”, indicó. “Si mi historia le sirve de inspiración o apoyo a alguien para lo que sea que quiera cambiar en su vida, habrá valido mucho la pena”, sostuvo. Todo indica que sus revelaciones darán mucho de que hablar y sumaran un nuevo capítulo a la separación del momento.

Infobae