“Nunca quise lastimarlo, él siempre fue violento conmigo”

Mónica Gabriela Ríos decidió declarar antes de que el Tribunal se expida.

Expresó que su pareja siempre fue violento. “Él llegó agresivo, como todos los días. Yo estaba en la mesa por almorzar, en un momento me dijo: ojalá te atragantes y te mueras, se tiró para pegarme y yo lo saqué”. Continuó la declaración: “Después lo socorrí, lo llevé a la cama, porque se sentía mal, ahí llamé a mi mamá, llamamos al hospital para que venga una ambulancia. Luego vino la Policía y quedé detenida. Yo nunca quise lastimarlo”.

Contó cada uno de los episodios en los que fue víctima de agresiones de todo tipo, incluso lo dicho por uno de los testigos en el juicio, que afirmó haber visto cuando Claudio Castillo la golpeó una noche de carnaval delante de todo el público presente. “Todo lo que le pasaba se descargaba conmigo”, dijo Mónica y añadió que “lo que más me dolía era cuando él iba y le pegaba a mi hijo (7 años). Mi hijo veía que me pegaba y le tenía miedo. Su padre (Claudio Castillo) nunca le prestó atención, nunca jugó con él”. Ríos sostuvo que “él me obligaba a tener relaciones (sexuales) cuando llegaba de noche. Cuando íbamos al centro juntos, me obligaba a mirar para abajo, para que no mire a nadie, era muy celoso”.

En otro párrafo de su declaración manifestó: “Nunca lo denuncié porque le tenía mucho miedo. Él siempre me amenazaba, me decía: denunciame que te voy a matar a vos, a tu mamá y lo que más quieras”.

