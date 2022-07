Dos mujeres secuestradas por alienígenas

Por Francisco Villagrán

El impactante hecho ocurrió en los comienzos del año 2000 y fueron sus involuntarias partícipes dos mujeres que, según dicen, habrían sido llevadas al interior de una nave extraterrestre, donde fueron sometidas a diversos estudios mientras estaban allí secuestradas. La alucinante historia fue relatada por Sky Ambrose, una empresaria de 45 años, que estaba acompañada por una amiga mientras viajaban en auto en los alrededores de las Montañas Rocallosas, mientras anochecía.

“Mi amiga Jennifer y yo —cuenta— regresábamos a nuestra casa en San Luis, tras haber estado en una conferencia comercial en Colorado, cuando notamos una luz destellante en el horizonte. Cuando nos hicimos a un costado de la carretera para poder ver mejor qué eran estas luces, el objeto rápidamente se puso encima nuestro y una luz muy potente prácticamente nos cercó. Yo notaba que eran unas luces muy espesas que tomaron todo nuestro auto, no podría describir exactamente cómo eran, pero se veían como si fueran sólidas”.

En determinado momento la luz desapareció y se hizo todo oscuro, como si fuera de noche, y aparecieron dos faros con fuertes luces de color rosa, púrpura y azul. “Todo estaba muy colorido, como si se tratara de fuegos artificiales”, explicó. “De pronto las luces desaparecieron y en un instante nos encontramos sumergidas en una zona interdimensional o algo así, o lo que podríamos denominar como el más allá”.

Luego, ninguna de las dos mujeres pudieron recordar nada de lo que había ocurrido aquella noche. No recobraron la conciencia sino hasta mucho más tarde, cuando ya se encontraban en el hotel al que iban a llegar en Kansas. Para entonces se dieron cuenta asombradas de que dos horas de sus vidas, habían desaparecido sin dejar huella. Intrigada al máximo por la vaga memoria que tenía de la visión del ovni, Sky se puso en contacto con John Carpenter, un siquiatra social que trabajaba en Springfield y era muy conocido y valorado. Voluntariamente se sometió a una sesión hipnótica, una regresión, y allí descubrió la extraña verdad de lo que sucedió aquella noche. “No sé cómo hicimos para llegar a la parte de adentro de nave, pero una vez allí nos encontramos con unas extrañas criaturas de 1,50 a 1,80 metro de estatura y de aspecto blancuzco. Tenían unos ojos muy grandes y oscuros y no caminaban como nosotros para desplazarse; simplemente se deslizaban de un lado al otro.

También explicó que tanto a ella como a Jennifer las metieron en un cuarto redondo, cubierto de ventanas y tableros. Allí alcanzó a ver a Jennifer que estaba colocada sobre una mesa, mirando hacia arriba. “Me siento agitada, tensa e indefensa, después me voy dando cuenta de que todo lo que está a mi alrededor son unos seres extraños, creo que uno de ellos es de sexo femenino y se aproxima a mí con la intención de tranquilizarme. Sus ojos están puestos sobre mí y allí me doy cuenta de que no puedo moverme, aunque quiera, estoy paralizada”. Después la atención de Sky se concentra nuevamente en Jennifer y se queda estupefacta al ver cómo le insertan un pequeño artefacto por la nariz. “Usaban un instrumento parecido a alguno de los que usan los dentistas, para implantarle algo en una de las fosas nasales. Una vez que ellos terminaron con esta operación, Jennifer se incorporó y, sentada, comenzó a toser”. Ese es el punto en que la aventura a bordo de la nave alienígena se termina. Sin embargo, luego de que tal recuerdo ha sido rescatado de su subconsciente, Sky siente la obligación de emprender una cruzada para contarle al mundo lo que les ocurrió a ellas. Lo primero que hizo fue organizar una conferencia de prensa donde contó los detalles de su estremecedora experiencia, que fue respaldada por el testimonio de los médicos que las atendieron. Incluso se explicó que podría ser el chip o elemento que les pusieron en la nariz, el cual les fue quitado, pero nunca se dijo qué se hizo con ellos, Se cree que fueron entregados a miembros científicos de la Nasa para su estudio y nunca más se habló de ello. Y también grande fue su sorpresa al comprobar que en otros lugares ya habían sucedido casos similares o más importantes, en los que se realizaron experimentos genéticos o en los que podría haberse realizado una especie de inseminación artificial. Incluso hubo varios casos comprobados de que luego de una abducción se descubrió una especie de chip insertado en la cabeza de los abducidos, quizás para monitorearlos y seguirlos posteriormente.

Sky quiere que las personas sepan que este tipo de secuestros extraterrestres existen y que si esto llega a pasarles, su vida se verá sacudida de gran forma. “Ha sido una tremenda experiencia que me ha estremecido totalmente y que me ha llevado a cuestionar todos los principios y creencias con los que he vivido hasta el presente. Fue algo inusitado que me ha puesto en una inercia de reflexión acelerada sobre todo lo que es la vida tal como la conocemos”, dijo con gran convicción y seriedad.

Finalmente, hay que decir que es prácticamente imposible confirmar en forma independiente la veracidad del relato de Sky, sin embargo, su prestigio personal y su solidez académica y profesional parecen hacer innecesario que ella quisiera ganarse publicidad o popularidad contando algo como lo que relató. Por su parte, Jennifer se ha negado a hablar al respecto, aunque en la intimidad y entre allegados y su familia estaba de acuerdo con lo relatado por Sky. Llama la atención que una de las abducidas contó con lujo de detalles lo que les sucedió y, en cambio, la otra prefirió no hacer comentarios, quizás por temor a que ello pudiera influir en su vida personal y afectarla de alguna manera; no olvidemos que era también una destacada empresaria, si bien no dijo nada a favor ni en contra de lo contado por su amiga. Hay un refrán que dice: “El que calla otorga”. En fin, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones de acuerdo a los hechos que son considerados verídicos.