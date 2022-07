Valdés apuntó a la Nación: “Discriminan a Corrientes en materia de obras públicas”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés aseguró que Nación discrimina a Corrientes y pidió mayor federalismo en materia de obra pública. “Necesitamos poner más atención y no estar pensando solamente en la exportación de gas, estamos buscando igualdad e inversión para las provincias del NEA”, reclamó.

En diálogo con El Destape Radio, el gobernador Gustavo Valdés volvió a reclamar a Nación mayor federalismo. “No hay relación fluida con Corrientes, pero sí con provincias del mismo signo (político). Lo que nosotros pedimos es participación en Hidrovía, porque no somos escuchados en todo lo que estamos pidiendo en forma adicional”, dijo.

“El gasoducto Néstor Kirchner es importante, pero estamos pidiendo que se amplíe la red de gas, que está en el sur de la provincia de Corrientes, para llegar también a Misiones y también que se continúe con el Gasoducto del Noreste Argentino (Gnea) que se abandonó, que está funcionando tan solo un tercio de lo que se había proyectado y que cruce por debajo del río Paraná. Es un proyecto de 20 millones de dólares, pero que son fundamentales, que se trabajan paralelamente”, detalló. “Ojalá el Gobierno nacional lo pueda ir incorporando. Nación nos discrimina con la obra pública. Se habla del desarrollo del Norte en general, pero hay tres provincias argentinas que no tenemos gas natural”, insistió.

“Necesitamos poner más atención y no estar pensando solamente en la exportación de gas, estamos buscando igualdad e inversión para las provincias del NEA”, remarcó en este contexto.

Juntos por el Cambio

Ante las elecciones para presidente de la Nación el año 2023, Valdés ratificó la intención de que el candidato de Juntos por el Cambio sea radical, pero aclaró que “este es un año de gestión, a pesar de que parece político. El año que viene, se va a salir con más fuerza para proponer a la sociedad el candidato de Juntos por el Cambio”.

“Me gustaría que el candidato a presidente de Juntos por el Cambio sea radical, salvo que lleguemos a un acuerdo interno, hay un proceso interno que todos los partidos tienen que transitar que son las Paso”, insistió.

Corte

En otro tramo de la entrevista, Valdés consideró que la ampliación de la Corte a 25 miembros es “el disparate más importante de los últimos tiempos de la era democrática. Es como subordinar a la voluntad política de algún momento a todo el federalismo, donde nosotros sabemos claramente que hay propuestas de este tipo y es politizar la Corte”.

“Lo que necesitamos es una Corte Suprema que sea jurídicamente independiente, solvente y no de esta forma y de esta manera. En este caso se trata de atropellar a la Corte porque no es obediente y por eso se pretende castigarla, porque que no falla conforme lo ordena el Poder Ejecutivo o conforme le conviene al Ejecutivo”, aseveró. “Tenemos que tener una Corte proba, segura y que nos dé garantías a todos”, insistió el gobernador.

Batakis

Sobre el nombramiento de Silvina Batakis como ministra de Economía, el mandatario correntino indicó: “La conozco personalmente. Le deseo la mejor de las suertes. Los argentinos necesitamos tener un plan económico, lo venimos reclamando hace tiempo y que no nos iba a llevar a ningún lado el de Guzmán. Ojalá que se pueda encaminar y que podamos resolver este tipo de cuestiones, que se pueda bajar la inflación, estamos en números elevados, cerca del 80 por ciento anual y ojalá que se resuelva. Tengo un buen concepto de Batakis. Espero que dé en el clavo. Está comenzando este mandato, los últimos tres años, no fueron buenos económicamente, veníamos de crisis, pero no nos están yendo bien”.