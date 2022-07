Fuerte apuesta de Pilchería Mely que decidió mantener los precios

Ratificando su compromiso con la sociedad, Pilchería Mely comunicó que mantendrá los precios de sus productos a pesar de la suba del dólar y las remarcaciones de los proveedores. Además presentaron la ampliación de su tradicional local ubicado por avenida Independencia para darle más comodidad a sus clientes.

A través de las redes sociales, el “local que viste a toda la familia” comunicó que mantendrán los precios y generó sorpresa entre clientes, ya que nuevamente el negocio con más de 10 años en la ciudad de Corrientes vuelve a apostar en beneficio de la comunicad.

Ante la consulta de El Litoral, Melisa Gómez afirmó que “esto fue pensado, lo charlamos mucho y decidimos acompañar a la gente en este momento tan difícil porque creo que de esta tenemos que salir todos juntos”.

“Sabemos que hay negocios que cierran o que no venden, nosotros pensamos que en este momento es importante acompañar a la gente, no guardar la mercadería, sino seguir vendiendo al mismo precio para que la puedan seguir adquiriendo. Nosotros trabajamos con muchos revendedores, entonces la idea es seguir creciendo todos juntos”, comentó la empresaria.

La estrategia de la compañía es vender la mercadería en stock, “por ese lado decidimos no aumentarlo y obviamente si aumenta mucho, no la volveremos a comprar. Nosotros trabajamos de otra manera, buscamos ofrecerle un mejor servicio y un buen precio, que es lo que necesita el cliente. Además, siempre pensamos en no bajar la calidad que es algo muy importante y destacado”, sentenció.

Ampliación

Pilchería Mely amplió su tradicional local de avenida Independencia 4229, para que tanto clientes y revendedores puedan hacer sus compras de manera más organizada y con una mejor atención.

“Cumplimos el gran objetivo de la ampliación y ahora queremos hacer una fiesta”, comentó la empresaria que ya planteó su nuevo objetivo: “Nos gustaría abrir una sucursal en otro punto de la ciudad”.

El local se abrirá en Corrientes, ya que, afirmó: “Somos correntinos de alma, nacimos acá y creo que aquí nos vamos a quedar y no nos vamos a ir a otro lado. Así que vamos a apostar siempre por Corrientes, siempre del lado del cliente y por toda la gente que nos acompaña”.

Destacó que los clientes que se acerquen se va a encontrar con un local amplio y remodelado. También manifestó que la gente este atenta a las redes sociales (@pilcheriamely) para tener las novedades de los productos que llegan día a día y con los mismos precios durante todo el mes de julio porque, “de esta salimos todos juntos”, agregó.

Día de la Niñez

En agosto llega el día de la niñez y ante la incertidumbre de la situación económica Melisa comentó: “Ya hicimos la compra en abril para el Día del Niño, siempre trabajamos así, pasamos el Día del Padre y ya pensando en el Día del Niño”.

Confirmó que comenzó a recibir los productos para esta celebración y “ya empezamos a publicar en las redes sociales algunos juguetes que llegaron, así que pueden acercarse al local y van a adquirir al mismo precio que está publicado en nuestras redes sociales. No vamos a actualizar los precios, así que quédense tranquilos en ese aspecto”.

“Obviamente que si en el transcurso de estos días se llega a terminar algún producto, lo tendremos que renovar y puede ser que tenga un precio nuevo, pero esa no es la idea, no nos manejamos así en años que estamos en el comercio. Siempre tratamos de manejar el mismo precio que empezamos y continuar con un precio fijo toda la temporada porque es la temporada fuerte donde el cliente necesita nuestro acompañamiento”, aclaró.