Un comediante cordobés aseguró que en Corrientes le hicieron “una macumba”

“Junté todas las cosas que me regalaron post show en Corrientes y estoy muy seguro que me hicieron una macumba”, dijo ayer el comediante Lucas Upstein, luego de presentarse el sábado en la capital correntina con su unipersonal “Atropelló, mató y huyó”, un espectáculo de stand up con el que recorre la Argentina.

De ese modo, se refirió a una de las prácticas religiosas de la provincia de Corrientes. En la foto que acompaña a ese mensaje en su cuenta de Twitter, se puede ver una serie de pequeños regalos, entre muñecos, fotografías suyas, y hasta alfajores de maicena en una bolsa de plástico que recibió luego de su espectáculo en el Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470).

“Igual se aprecia la macumba, porque se la pasó excelente. Abrazo grande, Luqui”, agregó el comediante. La variedad de pequeños objetos le hicieron pensar al conjunto de regalos de una manera similar a como se elaboran las ofrendas de las religiones africanistas, con fuerte arraigo en la región Litoral de Argentina.

El antropólogo José Miceli explicó a El Litoral que sus primeros hallazgos de la religión umbanda en la ciudad de Corrientes ocurrieron “cerca de la década de 1960. No obstante, entre 1958 y 1961 ya se encontraba en Corrientes el templo de San Basilio, corriente religiosa que reconoce a Allan Kardec como el principal mentor de los principios del espiritismo. Junto al catolicismo, pasaría a ser uno de los componentes de la síncresis religiosa que forma el umbandismo”.

Raíz

Inevitablemente, el antropólogo recurre a revisar la historia de la inmigración en esta provincia: “La raíz africana de la provincia de Corrientes se ubica, a falta de mayores datos, entre los años 1680 y 1750, según nuestras investigaciones. Sentó las bases de una cultura y una cosmovisión que trascendió ampliamente a los étnicamente considerados afrodescendientes, hacia grupos que no reconocen una ascendencia africana en términos biológicos. Muchos de ellos construyeron su africanidad a través de la fe religiosa de los cultos afrobrasileños y afrouruguayos que hoy están representados en diversas líneas”.

Así, Miceli reconoce la raíz por la cual se vincula a Corrientes con prácticas religiosas africanistas. El profesional realiza un constante trabajo aclaratorio ante sucesos sorprendentes, como el hallazgo cotidiano de ofrendas en la vía pública.