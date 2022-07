Para Felipe Pais, llegar a Regatas significa dar un salto de calidad

Para la temporada 2022/23 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes contrató al escolta Felipe Pais. El entrerriano de 32 años y 1.82 metro de altura llega proveniente de Platense, donde una lesión le impidió estar en la parte final del pasado certamen.

“Esperaba un llamado de un club como Regatas. Me habían hablado de San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Comunicaciones. Estaba muy avanzado con San Lorenzo, pero lo de Regatas me cerró bárbaro”, relató el jugador.

“Es un equipo de punta y que juega Liga Sudamericana. Es dar un salto de calidad. Es lo que todo deportista ansía, que te llame un equipo que pelea la punta, que busca ser protagonista y que juega a nivel internacional. Y Regatas es eso”, agregó en una entrevista que le realizó el periodista Pablo Rochi y que se publicó en El Diario de Paraná.

“Sacando mi lesión en el brazo sobre el final del torneo, tuve una interesante campaña, con buenos rendimientos. Por eso esperaba que se esta oportunidad”, sentenció.

Respecto a su lesión, fractura con desplazamiento en el radio del brazo derecho, comentó que “fue un momento jodido porque en el brazo ya tenía una placa. Ahora me metieron un rodillazo que me pegó en el último clavo. Eso hizo que el clavo apriete el hueso y se fracture. Hizo lo que se llama conminuta, que son micro fracturas. Fue complicada porque hubo que sacar la placa y los 6 clavos que tenía, volver a poner una placa con 8 clavos, además de un injerto. Fueron 3 meses muy tediosos de la recuperación. No podía hacer nada. Ahora estoy muy bien y de a poco poniéndome a punto”.

“Entiendo que me hice un hueco en la Liga y ya me afiancé en el torneo, que era lo que venía buscando. Mi objetivo era demostrar que estoy listo para la competencia. La temporada pasada lo demostré.

Eso me motiva y me da confianza. Ahora Regatas es un desafío nuevo. Jugar la Liga Sudamericana me pone en otro lugar más importante. Por eso tengo ganas de arrancar. La idea es seguir creciendo, avanzar y demostrar”, manifestó.

Sus primeros pasos

País comenzó su carrera deportiva en Atenas de Córdoba.

“En ese entonces no tenía la certeza de querer ser jugador profesional, no se me pasaba por la cabeza dedicarme al básquet. El cimbronazo fue cuando me llamó Atenas. A los 16 años, vivir en Córdoba, Atenas. Un desafío increíble. Después te chocas con cosas que al principio ni se te cruzan por la cabeza. Vivía en una casa con 11 pibes, lejos de mi ciudad, de mi familia y amigos. Te pega fuerte. Había días que llamaba por teléfono a mi casa y pedía llorando que me vayan a buscar”, reconoció.

En la entrevista con el medio periodístico entrerriano también relató lo que fue tener como entrenador a Rubén Magnano.

“Rubén es un genio, una persona increíble. En mi segundo año en Atenas empecé a entrenar con el equipo de la Liga Nacional. Después de las prácticas me quedaba con Rubén a practicar tiros. Me filmaba con esas cámaras grandes. De atrás, de costado, de adelante. Me corregía en el momento y al otro día me llevaba a la sala de videos, me mostraba las filmaciones y me corregía la postura. En ese momento ni jugaba, era un juvenil que entrenaba con el equipo. Hoy puedo decir que a mí me corrigió el tiro Rubén Magnano”.

Agregó: “Le encantaba como jugaba porque yo siempre fui un “taradito” en la cancha. No me importaba nada. Cuando entrenaba con la Liga le competía a los más grandes como si nada. Era un cara rota. Cuando sos pibe respetás mucho a los jugadores mayores. Tenés un poco de miedo.

A mi no me importaba nada y les jugaba de igual a igual, y eso a Rubén le encantaba. Hice una gran relación con él. Al año siguiente ya empecé a tener unos cuantos minutos con él. Me ayudó muchísimo”.