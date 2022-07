No imprimirán licencias de conducir por faltantes

No se imprimirán licencias de conducir hasta nuevo aviso. El Centro Emisor de Licencias de Conducir informó que no se encuentran emitiendo los permisos para transitar. De igual manera, el trámite se puede gestionar y obtener mediante el carné digital. Una vez que cuenten con el insumo, los interesados podrán adquirir las licencias de manera física.

Las licencias no se están entregando debido a la falta de insumos a nivel nacional. Sin embargo, desde el Centro Emisor de Licencias aún no saben a qué se debe el faltante y, por lo tanto, no se pueden imprimir los permisos de conducir. No obstante, los turnos continúan vigentes ya que los trámites previos se pueden realizar con normalidad.

Juan Acinas, subsecretario de Tránsito municipal indicó a El Litoral que “las licencias no se están brindando porque no las envían desde Nación. No sabemos si se debe a la falta de insumos o de proveedores”.

Respecto a las licencias físicas, los que las gestionen en estos días el carné de conducir las tendrán después de pasar los 15 días hábiles, cuando envíen el plástico para imprimirlas. De esta manera, se espera que la situación se regularice en el transcurso de la semana. Entre tanto, las licencias se están emitiendo en formato digital, si bien este tipo de licencias funcionan de manera complementaria no reemplaza a la tarjeta física.

“Nos informaron que para el jueves o viernes estaría solucionado el problema y nos llegarían las licencias”, expresó a El Litoral Juan Acinas.

Sin embargo, a las personas que realicen sus trámites en esta semana se les permitirá no contar con el respectivo carnet de conducir siempre y cuando tengan la licencia de manera digital.

Las licencias están constituidas por un sistema de Easy Task que protegen los documentos de identidad de valor. Cuentan con características con laminadores superiores e inferiores además del plástico de la tarjeta que son particulares para cada conductor.