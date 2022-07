Morales asegura que en Bolivia discriminan a los argentinos

En medio de los cruces diplomáticos entre Argentina y Bolivia por la muerte de Alejandro Benítez, el docente argentino que murió en el país vecino después de que le negaran asistencia médica tras un choque, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, cruzó a las autoridades de la nación con la que limita su provincia al afirmar que incumple el acuerdo de reciprocidad en materia de atención médica y discrimina a los argentinos.

“Bolivia no está cumpliendo. Ese acuerdo está vigente, es por cinco años y no ha sido denunciado por Bolivia. Una de las cláusulas fija que por cuestiones de emergencia —y define entre las cuestiones de emergencia cuando hay una situación de riesgo de vida— tienen que hacerse cargo y atender", afirmó Gerardo Morales este miércoles. Y agregó: “Es lo que hacemos nosotros con esos chiquitos que vienen con tratamiento oncológico, incluso se ha usado el avión sanitario para trasladarlos al Garrahan”.

Además, Morales asegura que la Cancillería debe activar mecanismos ahora frente a la muerte del ciudadano argentino por falta de atención médica en Bolivia y, junto con el Ministerio de Salud, hacerlo cumplir.

“Este convenio lo impulsé yo con (Jorge) Faurie y lo termina firmando (Adolfo) Rubinstein con la ministra de Salud de Bolivia. Además trabajé en un acuerdo particular con Bolivia y Jujuy porque el costo en salud para los ciudadanos bolivianos estaba en 180 millones de pesos por año, pero no lo llegamos a firmar porque cae el Gobierno de Evo”, reveló Morales. Ante la situación, Morales exige que “cada extranjero que viene a la Argentina, no importa su nacionalidad, tiene que pagar un seguro de salud”.