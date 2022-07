Unne: un egresado de Odontología relató que recibió amenazas por parte del decano

El odontólogo, Horacio Forte, exalumno de la Facultad de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), dijo que en su época de estudiante recibió amenazas por parte de personas allegadas al actual decano Rosende cuando iba a presentar una lista junto con compañeros para el centro de estudiantes.

Las acusaciones públicas contra la máxima autoridad de la casa de estudios continúan y cada vez hay más relatos por parte de profesores y estudiantes. En esta ocasión, un estudiante contó algunas de las situaciones que les tocó vivir.

“Quisimos abrir un centro de estudiantes en Odontología y hacer una lista para presentarla. Tuve aprietes de personas allegadas en la facultad y eran pertenecientes a la Secretaría Académica y Asuntos Estudiantiles y nos indicaron que si no prescindíamos de la lista, no íbamos a recibirnos nunca”, afirmó Forte.

“Hemos padecido que hubiera cámaras de seguridad para que no nos reuniéramos en los pasillos. Las reuniones las hacíamos en casa de compañeros. Los aprietes eran constantes por parte del decano Rosende, Carlos Báez Dacunda y Juan Manuel Gómez. Estas personas tenían puestos jerárquicos en la Facultad. Solo se podía levantar la bandera política que el decano profesaba, que era la de los radicales”, relató el odontólogo.

Luego, contó que como le quedaban pocas materias, no hizo nada y aceptó el pedido. “Esto no se cumplió por el miedo a que sucediera lo que decían y quedó sin efecto la lista que queríamos iniciar. Es la única Facultad que no tiene, antes había dos centros, Unidad Renovadora y Franja Morada. La primera no existe más”, dijo en radio Continental.

En ese sentido, aseguró que ese tipo de situaciones eran comunes en Odontología, y nunca pudieron formar un segundo centro de estudiantes. “Todos los presidentes del centro de estudiantes se recibían antes de tiempo y se los ubicaba en diferentes cargos”.

Forte advirtió que en la casa de estudios solo puede haber una bandera política y que las amenazas en su contra comenzaron entre 2013 y 2014. “Dentro del grupo que queríamos formar para un centro de estudiantes (ya nos recibimos todos) éramos 10 o 15, y todos recibiamos aprietes para no hacerlo”, precisó.

Además, habló sobre el video que se viralizó en redes sociales donde el decano da testimonio sobre un profesor de la Facultad. “Me pareció nefasto que Rosende diga que el video donde se lo ve estaba editado. Fue cierto que duró tres horas, pero gente del centro de estudiantes me dijo que no se editó”.

“Tuve una compañera que fue acosada por el decano, que le pedía tener relaciones para poder recibirse. En el video le pregunta textual ‘¿te querés recibir?’ y ella le responde que sí, y él le dice ‘¿dónde te busco? ¿Y a qué hora?’. Es más, en su momento me pidieron que entregara el video y les decía que no lo tenía”.

“Creo que la gente busca recibirse e irse, porque tiene temor. Hubo denuncias de su esposa que desaparecieron y hay gente que vio cómo le pegó en la Facultad. Imploro al doctor Larroza que tome acciones ante esta situación”, concluyó.