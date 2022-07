Padre del soldado Matías Chirino: “A mi hijo le hicieron de todo, lo asesinaron”

Ezequiel Chirino sintió enojo e impotencia cuando accedió a las declaraciones de Jorge Chaile y Rufino Meza, los dos militares que aseguraron haber sido sometidos junto a su hijo, Matías Chirino, a torturas y abusos por parte de sus superiores durante un supuesto “ritual de bautismo” en el Ejército en un cuartel de Paso de los Libres.

En este sentido, el padre del soldado muerto dijo que “fueron más de siete horas las que hablaron los dos compañeros de Matías, una enfermera y una soldado voluntario. Lo que declaró la soldado fue contundente porque recordó que cuando le hicieron preparar los fideos a mi hijo, lo hicieron correr detrás del casino”.

“No sabemos por qué en Paso de los Libres no hay imputación a ninguna de las personas que hicieron este hecho fatal a mi hijo, no hubo secuestros de celulares y todavía no han dado la orden para la nueva autopsia de Matías, y lo más duro es que todas las declaraciones son más que claras”, expresó Ezequiel Chirino en declaraciones a Radio Sudamericana.

Además, recordó que “estos chicos no podían declarar por la presión que tenían, y hablé personalmente con el general Paredes, jefe del Estado Mayor, y con el de Posadas, que ellos los iban a retirar e iban a ayudar a esclarecer el tema; los mandaron de Paso de los Libres y a Curuzú Cuatiá para que no tuvieran contacto con los que estuvieron esa noche”.

No fue un “fatal accidente, (fue un fatal) asesinato porque le hicieron de todo, pobre, lo asesinaron literalmente. Como a las 12 de la noche le mandan un audio a la soldado que estaba a cargo del casino, el audio está en poder de la Justicia, diciéndole que estaban todos locos, borrachos, uno desmayado, uno medio muerto y el otro qué sé yo dónde, como burlándose y riéndose de la situación”, aseguró.

Al ser consultado sobre los responsables de la muerte de Matías, dijo que “en realidad todos son responsables, dos personas son los que ordenaban que los chicos se tiren a la pileta, en ese trayecto, como no habían llevado la bebida que habían requerido porque decían que era bebida de pobres, que ellos no podían tomar eso, lo mandaron de nuevo a mi hijo a Paso de los Libres a comparar más bebida; en ese momento a sus compañeros les ordenan ponerse las mallas y los hacen tirar a la pileta, que estaba llena y verde porque desde el verano que no se limpiaba”, relató.

A la vez, detalló que “en ese momento llega Matías de comprar todo lo que le habían ordenado; ni bien baja del auto lo hacen poner en malla y lo hacen tirar a la pileta. Mientras que Matías y otro chico le sirven el asado a esta gente, ellos tienen que comer fideos hervidos vencidos con las manos, porque no había cubiertos, y a medida que comían los obligaban a hacer fondo blanco de whisky”.

En relación al momento exacto de la muerte de Matías, “no está muy claro, hay momentos que los chicos no recuerdan por la gran ingesta de alcohol que los obligaron a tomar, no sabemos por qué Meza y Matías estaban durmiendo en un colchón sin taparse”.

Los dos subtenientes que desembarcaron en el Grupo de Artillería de Monte 3 junto a Matías Ezequiel Chirino ratificaron los abusos cometidos por los oficiales del cuartel de Paso de los Libres, en el denominado "ritual de iniciación" en la vida militar. Jorge Chaile y Rufino Meza dieron detalles del descontrol que hubo en la noche del 18 de junio y que derivó en la muerte de Chirino a causa de una broncoaspiración mientras dormía.

(NG)