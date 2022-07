Tras una ardua batalla judicial, logró que la prepaga cubra el tratamiento de su hija

Tras una batalla judicial, una obra social deberá proveer de un medicamento a una niña de cinco años que padece una enfermedad ósea, que lo recibirá en 48 horas. La madre de la pequeña dio a conocer en diferentes medios los inconvenientes que tuvo con Medifé. Dijo que este fue solo un paso y que la lucha continúa.

Máxima es una niña correntina que sufre acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo, particularmente de los huesos largos de los brazos y las piernas.

Ginna D’Andrea, su mamá, inició un juicio contra Medifé para que se le suministre el medicamento debido a que por la vía administrativa esto fue rechazado. Por ese motivo, D’Andrea comenzó en febrero las acciones legales y en marzo, a través de una medida cautelar, un juez ordenó que se le suministren 180 dosis de Voxzogo en menos de 72 horas, pero la obra social envió solamente 60 el pasado 12 de mayo.

La mujer volvió a intimar para que le den las 120 dosis restantes —que se aplican con un inyectable— que le correspondían a la niña. “Es un tratamiento a largo plazo y los resultados se ven, están medidos de forma anual, son dos centímetros por año. Es la diferencia para que pueda apretar la perilla de la luz, pueda higienizarse en el baño, porque esta enfermedad afecta el crecimiento de los huesos largos. Entonces este medicamento mejora su calidad de vida”, comentó su progenitora.

“Es lamentable tener que soportar que desobedezcan la ley y se crean impunes, para nosotros como familia es agotador estar en un juicio con la obra social a la que le pagamos para que estemos seguros y cubiertos, no está bueno. Juegan con la salud de la gente y con el tiempo”, comentó a El Litoral.

El reclamo de la familia continuó en una audiencia el 2 de junio pasado, cuando el juez volvió a pedir que se realice la entrega de las dosis que faltan y que llegarán el sábado, según le confirmó a D’Andrea el gerente médico de Medifé.

“Siento que fue un capricho querer darme 60, porque decían por si tenía algún efecto adverso, que es algo que realmente no tiene la droga. Sabemos que no afecta a los órganos como el corazón. Entonces está probado que no tiene o son mínimos”, aseguró la madre.

En ese sentido, contó que hubo una movida y la gente comenzó a compartir en redes sociales la situación que atravesaba la pequeña y colaboró para que el medicamento le llegue mañana. El Voxzogo puede ser suministrado hasta que las placas de crecimiento estén abiertas, a los 18 años. “Por eso digo que juegan con el tiempo de la gente”, acotó D’Andrea.

“El juzgado emitió una cautelar, no está resuelto el juicio pero pueden extenderla, agotaré todas las vías para que a mi hija nunca le falte el medicamento. Voy a hacer todo lo posible para que ella lo tenga, esto no está resuelto todavía. Vamos a seguir, esta lucha no para, con esto cumplieron, ahora tengo que pedir al juzgado que me amplíen para seguir con el tratamiento y que el juez resuelva el juicio o amplíe la cautelar”, explicó.

“Somos una familia que elige mirar la vida para adelante, si esto hay que pelearla con todo, lo haremos con mi marido y mi abogado, nos sentimos bien y vamos a seguir. Voy a agotar todas las instancias porque se ganó una batalla, pero todavía no la guerra”, concluyó.

Según la madre de Máxima, la obra social quiso dar las dosis en tres lotes y el Juzgado había impuesto una sola entrega de 180, pero Medifé quería hacerlo cada 60 días. (GGC)