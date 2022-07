Pachelo: “Si supiera quién la mató, sería el primero en decirlo”

Nicolás Pachelo tardó casi 20 años en dar su primera entrevista. Desde que María Marta García Belsunce fue asesinada, en la lluviosa tarde del 27 de octubre del año 2002, siempre prefirió el silencio. Ahora, ante un tercer juicio oral que comenzó el miércoles pasado y que sí lo tiene como principal acusado, el exvecino del Country Carmel tomó un teléfono desde la cárcel y habló con Infobae.

“No hay ningún elemento probatorio en mí contra. Los fiscales quieren construir una imagen falsa de mí ante la sociedad. Nunca entré a la casa de García Belsunce. Solo se fijan en mí, pero nadie investigó, por ejemplo, a la misteriosa dama de rosa que apareció en el velorio. ¿Quién mató a María Marta? No lo sé. Si supiera quién fue, sería el primero en decirlo, yo no fui”, dijo Pachelo con voz firme y decidida ante la consulta de este medio. Antes de comenzar a hablar de la causa en sí, Nicolás Roberto Pachelo se interesó en explicar por qué nunca brindó una entrevista en su vida y por qué decide hacerlo ahora: “Durante 20 años me callé la boca. Mi única defensa fue ante la Justicia. Ahora me veo en la obligación de hacerlo. Los periodistas solo refieren lo que escuchan, y está bien. Pero nadie me escucha a mí, porque yo no hablo. Hasta ahora”.

A pesar de que los fiscales de San Isidro que llevan adelante la acusación se mostraron firmes en las primeras audiencias, y aseguraron tener pruebas “novedosas y de calidad”, para Pachelo no existen evidencias que lo incriminen: “No tienen elementos probatorios directos contra mi persona. No tienen nada. No tiene ni un arma, ni ADN, ni huella. El móvil es, además, muy endeble. Ellos dicen que el homicidio se produjo para tapar el robo de una cajita que la víctima guardaba. Pero eso se denunció 50 días después”.

(JML)