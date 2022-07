Paolo Quinteros confirmó que no seguirá en Regatas Corrientes

Despedida. Despuès de 11 años, Paolo Quinteros no seguirá en Regatas Corrientes.

La relación de Regatas Corrientes y Paolo Quinteros que comenzó en la temporada 2011/12 concluyó ayer. El jugador de 43 años informó que es un agente libre porque desde el club correntino le comunicaron que no está en los planes del entrenador Fernando Rivero.

Este desenlace ya se vislumbraba desde que Regatas fichó dos escoltas, la misma posición del exintegrante de la selección argentina.

Juan Pablo Arengo y Felipe Pais fueron los elegidos para el puesto de 2, así las posibilidades para que Quinteros sigan en el Parque eran muy pocas.

“Siempre es una opción Regatas, lo ha sido los 11 años que estuve, pero soy consciente de que es mi deseo y a lo mejor no es el deseo de otros, o de los dirigentes del club o del entrenador”, reconoció el jugador entrerriano al enterarse de las primeras contrataciones.

Esas sospechas fueron confirmadas ayer y lo informó el propio jugador.

“Hoy puedo decir que soy un jugador libre, desde Regatas ya me confirmaron que no estoy entre los planes del entrenador”, manifestó Quinteros.

“En su momento me impactó, pero lo venía trabajando y uno se va dando cuenta. Soy un agradecido de estos 11 años que pasé en Regatas, me siento un correntino más. Siempre hubo una buena relación con los dirigentes y uno entiende la situación, que los deseos de los demás no son los míos. Hay que tomarlo con calma”, reconoció Paolo en declaraciones que formuló a Uno contra Uno.

Quinteros es uno de los históricos jugadores de Regatas en la Liga Nacional. Desde que llegó al equipo correntino fue partícipe de la triple corona (Liga Nacional 2012/13, Súper 8 de 2012 y Liga Sudamericana 2012) y medalla de bronce en la Liga de las Américas 2018. Además, vistiendo los colores de Regatas, fue MVP de la LNB y también de las finales, lo mismo que en el Súper 8 y LSB. Asimismo, integró el quinteto ideal (2012-13 y 2013-2014).

En una entrevista que brindó a Radio Sudamericana, aseguró que “no voy a dejar Corrientes”, sentenció Paolo porque toma a la ciudad como su segunda casa pero advirtió que “no jugará en San Martín. No tengo nada en contra San Martín, es un excelente club con excelentes dirigentes, esto se trata de ética y respeto, no soy de esos jugadores que se van de un lado a otro como si nada”.

Por último agradeció el respaldo que tuvo a lo largo de 11 años por parte del hincha de Regatas. “Siempre estuvieron conmigo en las buenas y las malas el hincha siempre estuvo alentando, siempre los voy a llevar en mi corazón, lo mismo que a Regatas porque fueron 11 años así lo siento y así será”.