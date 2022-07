Sebastián Yatra reveló los motivos de su separación de Tini Stoessel

El especial de Susana Giménez con Sebastián Yatra, en el que disfrutaron de Buenos Aires, comieron asado, fueron a una pizzería y sorprendieron a los pasajeros del subte con un show del cantante, no podía obviar el final de la relación que el tenía con Tini Stoessel en 2020.

“No puedo estar con vos y no preguntarte por Tini. Ella nació en mi programa y yo te conocí con ella y me encantó. Conocí la pareja y como siempre por ahí a veces el amor se termina”, empezó diciéndole la diva al colombiano, mientras manejaba y él asentía en el adelanto que emitió Telefe del especial de Susana, invitada de honor de Paramount +.

“Se termina esa clase de amor. El amor de amigos, no, pero ese sí”, señaló la conductora. Y el cantautor se sinceró. “Sabés que muchas veces las personas ven que algunas cosas que si no duran son un fracaso y no es así, para nada”, expresó.

“Tampoco se puede mantener un amor a mil kilómetros de distancia”, exclamó la animadora.

Y Yatra respondió: “Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas y tan pequeños”.

“Hay que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia, para cualquier persona. E imagínate una no en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntándote”, analizó, sobre su ex, hoy en pareja con Rodrigo de Paul.

Yatra, en ese momento, dio vuelta la entrevista. “¿Cuántas relaciones expuestas has tenido?”, le preguntó a la diva. “Bastantes”, contestó ella, sorprendida.

“Y me imagino que lo aprendiste a manejar con el tiempo”, siguió él. “Sí, pero por eso ahora estoy sola”, comentó, divertida. “¿Te gusta estar sola?”, continuó el cantante. “¡Sí!”, exclamó ella entre risas.

