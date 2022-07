Francisco: “De la crisis no se sale solo”

El papa Francisco aseguró ayer que “de la crisis no se sale solo”, en un mensaje de connotación política aportado a raíz de la pandemia y los desencadenantes económicos y sociales.

El sumo pontífice, en una entrevista con la presidenta de la agencia de noticias Télam, Bernarda Llorente, sostuvo: “Así como digo que de la crisis no se sale igual, sino que se sale mejor o peor, también digo que de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno”.

“La pretensión —dijo— que un solo grupo salga de la crisis, por ahí te puede dar una salvación, pero es una salvación parcial, económica, política o de ciertos sectores de poder”. Al ser consultado sobre cómo se está saliendo de la crisis, reconoció que no le “está gustando”.

“No me está gustando. En algunos sectores se ha crecido, pero en general no me gusta porque se ha vuelto selectivo”, afirmó.

Y remarcó que “se sale arriesgando y tomando la mano del otro. Si no lo hacés, no podés salir. Entonces, ahí está lo social de la crisis”.

(JML)