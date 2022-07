Pocho quiere ser una alternativa con el Partido Autonomista Nacional

El exgobernador de Corrientes y exsenador nacional José Antonio Pocho Romero Feris, actual presidente del Partido Autonomista Nacional (PAN), estuvo en Rosario, donde mantuvo diversas reuniones de cara a las elecciones del año próximo y el rearmado de su agrupación política.

En ese sentido, mantuvo encuentros con diputados, hoy aliados a Juntos por el Cambio, pero que buscan un lugar para trabajar en las elecciones de 2023. Asimismo, se reunió con el abogado constitucionalista Iván José María Cullen, con quien compartió la convención constituyente de 1994.

El Partido Autonomista había perdido la personería jurídica en Santa Fe y eso generó que desde esa agrupación se abocaran a revertir la situación.

“Hemos logrado volver a tener la personería jurídica del Partido Autonomista en Santa Fe. Gracias al esfuerzo de los integrantes del partido, ahora estamos trabajando para armar una alternativa política y electoral para el año próximo”, señaló Romero Feris, de visita al Diario La Capital.

El Partido Autonomista Nacional tiene personería política en Corrientes, Formosa, Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires, Santiago del Estero y en Salta, donde es aliado con el gobernador Gustavo Sáenz.

A fines de 2018, Pocho Romero Feris junto con varios referentes que le siguieron lograron juntar los avales necesarios y consiguió que la Justicia electoral le otorgue la personería jurídica al Partido Autonomista Nacional, una agrupación que se reivindica continuadora del partido que gobernó a la Argentina entre 1874-1916 y tuvo presidentes como Nicolás Avellaneda, Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman o Carlos Pellegrini, entre otros.

A los 81 años Romero Feris sigue trabajando en política, “con el mismo ahínco que cuando arranqué siendo diputado provincial con 24 años”, cuenta Pocho, que en 1983 fue elegido gobernador de Corrientes, luego senador nacional hasta 2001 y en 2019 fue precandidato a la presidencia de la Nación.

El exsenador se quejó de que en Argentina “hay un excesivo individualismo y nunca reconocemos los errores que cometemos”.

“A veces los candidatos dicen una cosa en la campaña y hacen otra después”, es por ello que destacó la necesidad de contar con “un buen equipo de trabajo, transparencia en el accionar y un proyecto de país, que no tenemos, decimos una cosa y después cambiamos y estamos improvisando todos los días”.

“Yo no quiero ser presidente, pero quiero trabajar por mi país”, dice hoy a los 81 años, quien en 1965 fue elegido diputado provincial a los 24 años, y al año siguiente presidió la Cámara de Diputados de Corrientes.

“Quiero hablar de la Argentina 2040, donde yo no voy a estar, pero lo que estoy tratando de hacer ahora es comenzar a transitar un camino distinto al que estamos recorriendo, no porque me crea dueño de la verdad, pero hay que recuperar el diálogo, los debates y los consensos”.

“Yo no soy partidario ni del Estado gigante, ni del Estado inexistente. El Estado tiene que ser árbitro, promotor, que evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles”, definió.

“Lo ideal que es cada uno sea consciente de sus limitaciones, yo asumo mis limitaciones, pero hay algunos que no”, destacó y evitó hacer mención a quien o quienes se refería. “Hoy no tenemos un liderazgo como hemos tenido antes, a veces creemos que porque no piensen como nosotros esas personas son nuestros enemigos y tenemos que considerar que son nuestros adversarios”, sostuvo.

Hombre de muchas historias en su larga historia política, fue amigo personal de su comprovinciano y expresidente Arturo Frondizi, a quien intentó en vano convencer para que fuera senador nacional por Corrientes en 1983 (en ese momento a los senadores los elegían las legislaturas).