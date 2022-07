Gallardo: “No hay crisis acá, no la van a encontrar”

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, aseguró ayer que no hay crisis en su equipo, que su continuidad no depende de los resultados y que hay períodos de adaptación para los jugadores porque no es fácil vestir la camiseta del Millonario.

“No hay crisis acá, no la van a encontrar. Cuando ganás, es fácil convencer. Y el entrenador también tiene que acompañar procesos en malos momentos. Esto es mucho más sólido que un resultado de fútbol, más allá de que algunos quieren generar eso”, manifestó el DT de River en conferencia de prensa.

“Mi permanencia en el club se construyó a lo largo de los años y no depende de los resultados. Algunos quieren desestabilizar. Lamento decirles que acá no hay ninguna crisis. Son muy obvios. No van a confundir al hincha. Yo estoy firme, sólido y convencido. Es la señal que le quiero dar a los hinchas de River. A los demás, van a tener que seguir esperando”, agregó.

Y aclaró: “Entiendo que a algunos les moleste mi permanencia, pero yo voy a estar en River hasta el último día de mi contrato, por más que haya más derrotas, no me van a desestabilizar los que no me quieren”.

En referencia a dicha continuidad, Gallardo, respondió: “Mi proyección es ocuparme de este momento y son tres meses y medio para trabajar de cara ese objetivo, la idea es pelear el campeonato y creo que podemos hacerlo y sino quedará el trabajo”.

En este sentido analizó: “La continuidad sin resultados tiene que ver como un mérito no sólo para mí, también para el resto de los entrenadores, el fútbol no es un arte de magia, es para todos los dirigentes, hay que estar convencido”.

Al tiempo que propuso: “Cuando se contrata un entrenador y si no se lo sostiene en una temporada, cuando se lo despide que se vaya el responsable de esa elección. Pónganse a pensar lo que sería eso”.

Consultado por los altibajos de algunos futbolistas, el Muñeco señaló: “No vine acá a encanar a nadie, pero siempre River tiene períodos de adaptación. Ojalá todos vengan y se pongan la camiseta. Pero acá le costó hasta a Enzo Pérez. El primer año le costó, pregúntenle a él... Y era un jugador que venía de jugar Mundiales".

El entrenador del club desde 2014 dijo que "reconocemos las falencias que tuvimos en el armado del plantel y la funcionalidad del equipo. Pero creo que vamos a estar capacitados para pelear el campeonato. Y si no sucede, como entrenador debo preparar y dejar la mejor estructura posible para lo que viene".

"Un semestre bueno lo puede tener cualquier equipo, pero sostener un convencimiento durante ocho años es difícil de conseguir. Cuando el equipo juega mal, soy el primer responsable. No me escondo. Si buscan un responsable, soy yo", expresó.

Seguidamente le dejó un mensaje al hincha: “Hay desilusión, lo sé y lo sintió el hincha, pero el hincha no se confunde ni se deja llevar por ciertas cosas que quieren desestabilizar externas o internas; acá no hay ninguna crisis ni posibilidad que eso suceda”.

Gallardo, también opinó de los arbitrajes: “Algunas cosas puntuales de los arbitrajes me sorprende porque hay cámaras, tienen la oportunidad de ver hay repeticiones, tienen que errar menos porque tienen las herramientas no hablo solo de nosotros le paso a otros”.

Sobre el funcionamiento del equipo consideró: “No veo al equipo dividido en líneas, todo es consecuencia de una estructura del equipo, no creo que porque te hagan goles o porque no hagas sea culpa de una línea, fallamos como equipo”.

Y explicó: “Todos los equipos sufren altibajos, es normal y es responsabilidad mía ir acompañando ese proceso para encontrar soluciones y si las cosas no salen siempre lo dije soy el único responsable”.

“No pudimos sostener la cuestión física, mental y futbolística, esas tres cosas no se dieron juntas, fuimos irregulares, pero arrancamos la temporada con jugadores que se fueron a viajar con sus selecciones y eso fue una ventaja, no son excusas, pero pasó”, se explayó.