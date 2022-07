“No me van a torcer el brazo”

En una de las semanas de mayor tensión económica y social desde que asumió la presidencia, Alberto Fernández aseguró ayer que no le van a “torcer el brazo” y que le va a “poner el pecho” a los problemas que afronta la Argentina, al encabezar el acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Junto con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y 16 gobernadores (algunos estuvieron presentes de forma virtual), el mandatario aseguró que “la Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”. Y enfatizó: “Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”.

(JML)