Facundo Piñero espera un certamen interesante y parejo

Facundo Piñero disputará su segunda temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) con la camiseta de Regatas Corrientes. En la edición 2021-22 se sumó al equipo correntino una vez que termine su participación en la competencia profesional de México, situación que se repetirá en este año.

“Cuando culmine el torneo, en Regatas me manifestaron que les gustaría que siga, pero todavía no había entrenador y cuando cerró el Tulo Rivero me dijo lo mismo y por suerte de pudo dar”, sostuvo Piñero sobre la forma en que se dio su continuidad en el equipo correntino.

Lo mismo sucedió con Fuerza Regia, equipo con el que se coronó campeón en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México.

“Una vez que terminé mi temporada en Regatas yo sabía el interés de parte del club mexicano y mi intención era volver. Todo se dio bastante rápido y fluido”, manifestó el jugador de 33 años.

Sobre la competencia mexicana sostuvo en declaraciones a Uno contra Uno Radio que “La Copa Dorada nos ayudó a plasmar las cosas que queremos hacer en la liga. Está bueno porque jugamos con dos equipos importantes, nos tocó jugar un partido con Dorados que apunta a estar en lo más alto y estuvo bueno medirnos con ellos”.

Si bien, en la Liga de la Argentina todavía quedan que se cierren todos los plantes, para Piñero Boca sacó ventaja en el mercado de pases.

“Hoy aparece Boca con un par de incorporaciones importantes, también van a haber varios equipos con competiciones importantes, pero veo a nuestra liga parecida a estos últimos años”, sostuvo y agregó: “con el jugador nacional tomando más protagonismo que el extranjero por una situación lógica y económica. Es una liga siempre interesante y pareja”.

El ala pivote marplatense tuvo una gran actuación en la Liga Nacional 2021/22 con Regatas Corrientes. Jugó un total de 40 partidos, promediando 12,2 puntos, 5,3 rebotes y 1,7 asistencias en casi 30 minutos de juego.

El plantel que conducirá Fernando “Tulo” Rivero cuenta hasta el momento en su plantel con Marco Giordano, Juan Pablo Arengo, Felipe Pais, Piñero, Alejandro Diez y Charles Mogga Lado.

Durante la temporada 2022/23, Regatas Corrientes también afrontará la Liga Sudamericana en lo que marcará su regreso a las competencias internacionales después de tres años.

En la pasada temporada también había accedido a la Sudamericana pero el certamen se suspendió por razonas sanitarias vinculadas a la pandemia del coronavirus.