Mataron a joven correntina en una fiesta de cumpleaños y detuvieron a un policía

Una joven correntina de 20 años fue asesinada a la salida de una fiesta en Bahía Blanca al recibir dos balazos en el pecho por parte de un policía y su hermano, quienes dispararon contra el frente de la casa en la que ella se encontraba y de la que horas antes los habían echado por estar borrachos.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo, en una vivienda ubicada sobre la calle Darregueira al 2500, en dicha ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, donde varias personas participaban de un festejo de cumpleaños.

En un momento de la noche, cuando el encuentro ya se estaba terminando, dos sujetos aparecieron y desde un auto comenzaron a disparar contra el frente de esa casa, hiriendo gravemente en el tórax a la víctima, identificada como Agustina Galarza.

Tras el ataque, la muchacha fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Interzonal Dr. José Penna, ubicado a unos kilómetros de la escena del crimen, donde la joven falleció producto de las lesiones.

En tanto, los agresores escaparon del lugar en el mismo auto en el que se movilizaban, por lo que comenzaron a ser intensamente buscados por la Policía.

En la pesquisa intervino personal del Comando de Patrullas, de la comisaría 1ra. y de Policía Científica, bajo las directivas del fiscal de Homicidios bahiense, Jorge Viego, quien dispuso que se llevaran a cabo distintas diligencias en procura de identificar y localizar a los asesinos.

Según las fuentes, a partir de estas tareas, por la tarde fue detenido un hombre de 32 años, quien resultó ser un policía que se encuentra de licencia por vacaciones, como sospechoso de haber efectuado los disparos que mataron a Galarza.

Un investigador explicó que este efectivo se encontraba entre los invitados a la fiesta junto a su hermano y que a raíz de una discusión fueron echados del lugar por el dueño de casa porque “se encontraban ebrios”.

Siempre de acuerdo con la hipótesis de los pesquisas, el policía y su hermano abordaron un vehículo desde el que efectuaron varios disparos contra el frente de la vivienda, dos de los cuales impactaron en el pecho de su víctima.

Rocío es la mamá de Agustina Galarza, la joven que fue asesinada por un policía en el marco de una fiesta que se estaba desarrollando en una casa de Thompson al 2500 expresó su profundo dolor, pidiendo justicia y que el autor del hecho pague por lo que hizo.

“Mi hija salió de trabajar en Relievee, junto a su hermana de 19 años fueron al after a pocas cuadras de mi casa. Me la mataron, ella iba a cumplir 21. Era una chica que no tenía maldad, no entiendo, no caigo, veo su cama, su ropa”, recalcó la mujer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, señaló que “quiero que se haga justicia, que ese maldito policía pague. No sé quién es este policía, no era su amigo. Ella estaba con su grupo, como tampoco sé de quién es la casa de la fiesta”.

“Solo sé que el policía estaba de licencia, que hubo una pelea, lo sacaron y cuando regresa empieza a disparar desde afuera al frente de la casa. El médico me dijo que no la pudieron salvar”, indicó, en otro tramo de la entrevista radial, comprensiblemente afligida y con la voz entrecortada.

También agregó que “ahora está viajando mi familia desde Corrientes, de allá somos y nosotros hace siete años que vivimos en Bahía Blanca. Que esa persona pague porque a mi nadie me va a devolver a mi hija, siento un gran vacío, me levanté con miedo”.

“Que se pudra en la cárcel porque mató a una persona de 20 años que no tenía maldad, era mi hija, mi todo. Mi Agus no está más conmigo ni con sus hermanitos. Solo pido fuerzas para seguir luchando y que esta persona no salga más”, finalizó, inmersa en un profundo dolor.