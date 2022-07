Sin resultados de la autopsia: piden justicia por el niño picado por un alacrán

A ocho meses del fallecimiento de Jesús Pereyra, el niño picado por un alacrán venenoso en Goya, los resultados de la autopsia no están disponibles y piden justicia. La madre detalló que la última comunicación de la Fiscalía fue en mayo y esperará hasta que finalice la feria judicial para exigir respuestas y avances en la causa.

“La verdad es que no me llamaron más. Quedaron en mayo en que iban a avisarme los resultados de la autopsia y hasta ahora quedó en la nada”, contó a El Litoral Lucía Pereyra, la madre del niño. “En mayo, cuando fui a preguntar me dijeron que me avisarían. Lo cierto es que dejé pasar el tiempo a ver si así realmente me decían algo”, sumó. “Estoy tan molesta porque es como si nada hubiese pasado. Ninguna llamada, nada de parte de ellos. Ellos tienen la obligación de llamar o avisar algo y nada. Esto pasa y pasa acá con el tiempo. Esto es Goya, lamentablemente”, cerró la madre. También destacó que buscará más información luego de que termine la feria judicial.

Según lo último informado por las autoridades judiciales es que se habían solicitado más detalles de la investigación. Además, Pereyra admitió que teme por la relación entre el actual fiscal del caso y los profesionales de salud.

El caso

Jesús Pereyra, de dos años, ingresó al Hospital Camilo Muniagurria el 3 de diciembre tras haber sido picado por un alacrán Tityus trivittatus en su domicilio. Luego de mostrar síntomas graves, con el correr de las horas fue trasladado a Capital, donde falleció en el Juan Pablo II.

Según relató Lucía en aquel momento, al ingresar al hospital goyano el personal de salud no creyó que se tratara de un alacrán venenoso y su familia debió llevar el arácnido en un recipiente. Por ello es que asegura que se trató de un caso de mala praxis y elevó el caso a tribunales para que lo estudie la Justicia correntina.

Los resultados de la autopsia deberían haber estado en los primeros días de enero y sin embargo la familia no tuvo notificaciones hasta el momento.

Los estudios fueron derivados a Corrientes Capital para obtener detalles, ya que por el nivel de intoxicación que poseía la sangre del niño era difícil determinar lo que realmente sucedió, según le habían explicado a Lucía las autoridades fiscales.

(BDC)