Causas y consecuencias: de Vandor a Alberto

Todo acto tiene su consecuencia. Y en política, la adhesión legitimadora de las masas que abrazan un proyecto en tiempos de campaña puede fortalecerse o decaer según la interacción fluctuante de dos factores fundamentales como son la ética del elegido y los resultados que logre al momento de mensurar la calidad de vida de sus representados.

La historia argentina es cíclica en ese sentido. Durante el siglo XX y principios del XXI, el país penduló entre administraciones elevadas a la cima de la popularidad que, en sus ocasos, desembocaron en períodos de abolición democrática donde la violencia estimuló corrientes de cambio expresadas, una vez más, en el resurgimiento de alternativas populares.

En un ciclo ininterrumpido de cuatro tiempos (auge, depresión, crisis y recuperación), los sucesivos gobiernos de este conglomerado de provincias unidas en derredor de los ideales sanmartinianos, belgranianos y alberdianos (por citar tres grandes mojones de la edificación patriótica), enormes mayorías se conformaron y luego se disgregaron a medida que sus líderes se desmoronaban por efecto de una combinación de errores propios y trapisondas ajenas.

Pasó en los años 30 con el golpe de Uriburu contra el primer presidente democrático que fue Hipólito Yrigoyen, en los 50 con el bombardeo de la plaza que desalojó al segundo líder de masas, Juan Domingo Perón, y en las décadas subsiguientes, con una ola de intervencionismo cívicomilitar que con las Fuerzas Armadas como factor de poder se mantuvo en los 60, en los 70 e incluso en los 80, con la asonada de Semana Santa que obligó a Alfonsín a consentir la obediencia debida y el punto final.

Un somero análisis de causas y consecuencias indica que la línea de tiempo nacional se caracteriza por altibajos con responsabilidades compartidas. Uriburu no hubiera logrado su objetivo si Yrigoyen no caía en acciones represivas que le restaron popularidad (la Patagonia Rebelde es un caso); y es probable que Perón se hubiera podido sostener si adoptaba políticas anticíclicas para cuidar reservas en los tiempos de vacas flacas, ya que a partir de 1952 su gobierno cayó en déficit y se decantó por un ajuste clásico que no solo melló su capacidad de respuestas sociales sino que lo enemistó con la Iglesia, una aliada primigenia en los albores de 1946.

El primer peronismo, con resultados prometedores en el campo económico de la posguerra, dio lugar a la continuidad del segundo peronismo, cuya performance política descendió por la cañada fragosa de la inflación hasta el punto de fortalecer a los sectores del conservadurismo capitalista que, encabezados por Aramburu y Rojas, dieron el golpe de 1955.

Con la “Revolución Libertadora” el país volvió a hundirse en la inestabilidad institucional, con dignos intentos de matar al basilisco autoritario como las promociones industriales de Frondizi y el apostolado democrático de Illia, boicoteados ambos por zancadillas perpetradas por los grupos concentrados que volvían a valerse de una debilidad congénita: la escasa legitimidad de administraciones surgidas de un escenario parcializado coercitivamente, mutilado por la prohibición marcial que obligaba a la militancia peronista a desenvolverse en las sombras de una clandestinidad que, a la postre, sería el caldo de cultivo para la guerrilla de los 70.

Las proscripciones, los encarcelamientos políticos, las persecuciones ideológicas y las internas palaciegas que derivaron en fracturas expuestas de gestiones peligrosamente construidas sobre organizaciones heterogéneas acotaron las posibilidades de un país que tenía (y sigue teniendo) todo para triunfar en el concierto internacional, pero que se las ingenia para tropezar sistemáticamente con la misma piedra al menos una vez cada 10 años.

¿Qué hubiera pasado si a Perón no lo proscribían durante 18 años? ¿Hubiera estallado el germen de la guerrilla en el enfrentamiento entre Montoneros y Triple A? Es una ucronía, pero podemos arriesgar una teoría benévola en la que el desgaste natural de aquel viejo general hubiera significado, quizás, la aparición de una alternativa superadora que (incluso desde adentro de su propio movimiento, como alguna vez soñó el malogrado sindicalista metalúrgico Vandor) lo destronara en las urnas.

Pero no. El caudillo de la justicia social y la tercera posición se agigantó gracias al encanto de lo prohibido y retornó al país con la masacre de Ezeiza, alentado por un grupo de jóvenes de izquierda que lo había idealizado desde las pintadas de “Perón Vuelve”, a las que denostó con el apelativo descalificatorio de “imberbes” para entregarle todo el poder al “Brujo” López Rega, titiritero de la vicepresidenta y consorte María Estela Martínez.

Ese tercer peronismo, responsable de la escalada terrorista de los 70, inescrupuloso al extremo de colocar en la línea de sucesión a una ignorante contumaz como “Isabelita”, manejado por los delirios macartistas de un entorno asesino llamado Alianza Anticomunista Argentina, es responsable directo del levantamiento militar del 24 de marzo de 1976 y de todo lo que vino después.

Por supuesto que Videla, Massera y Agosti fueron los ejecutores de aquel plan maléfico de exterminio, así como del endeudamiento con la banca internacional rubricado por Martínez de Hoz, pero en la indagación profunda de causalidades es indisimulable la cuota parte de culpa que recae sobre ese Perón decrépito e indolente que abandonó Puerta de Hierro para darse el gran privilegio de morir en el ejercicio del cargo.

Tanto revisionismo tiene un motivo. Esta columna no se reduce a los hechos pretéritos, sino que los conecta con el presente, pues el extenso análisis previo se concatena con la actualidad nacional en una circunstancia perfectamente parangonable. Sin la violencia explícita de bombas y fusilamientos, pero con la misma impronta de confrontación cuyo resultado consabido es esto que somos: una sociedad dividida, inerme, sometida a un cuadro asfixiante de pobreza, inflación y desencanto.

Hoy el kirchnerismo funge como eje coligante de los distintos espacios del PJ, con un Alberto Fernández que no bien puede ser comparado con Augusto Vandor (aquel líder cegetista que proponía un peronismo sin Perón), mientras que Cristina Fernández de Kirchner ejerce la representación de las corrientes originarias o auténticas, con Larroque, Kicilloff y variopintos aliados conurbanenses como los que se mostraron ayer en el acto de Ensenada, por el aniversario del fallecimiento de Perón.

Alberto había tenido (con fórceps) su propia concentración conmemorativa por el paso a la inmortalidad del General, oportunidad en la que respondió que no es necesario utilizar la lapicera para ejercer la autoridad y se respaldó en las enseñanzas del último Perón, aquel anciano que desde sus aposentos madrileños pregonaba a favor del diálogo para “convencer” por el lado de la seducción y la cintura política.

Los paralelismos edulcorados que trazó el presidente adolecieron de datos esenciales para completar el diagnóstico, pues Juan Domingo no era un abuelo bueno que palmeaba espaldas dando consejos de vida, sino un militar de estirpe conservadora que consintió la lucha armada primero para mantenerse en el centro de la escena y luego para contrarrestar a la juventud peronista que él mismo había utilizado desde España.

Las movidas albertistas provocan la erisipela del peronismo progre encarnado por una vicepresidenta que se esfuerza por dejar en claro que este gobierno encabezado por Alberto no es el suyo, incoherencia que sin dudas condiciona su hipotética postulación 2023 en razón de que fue ella (y nadie más) quien designó al actual mandatario para encabezar la fórmula de 2019.

Y así, de nuevo, la diáspora peronista repite la lógica fascista de buenos y malos que disecó la matriz democrática de la Argentina setentista. Sin matices, sin equilibrios, sin atisbos acuerdistas, el nido de serpientes en que se ha convertido la coalición gobernante pavimenta el camino para el advenimiento de un nuevo período ultraliberal, con más economía de mercado, reducción del Estado, posibles privatizaciones y ajustes despiadados. ¿Quién será el responsable de un destino tan infausto? Lo dijo Neruda hace muchos años: “Somos libres de elegir, pero somos prisioneros de las consecuencias”.