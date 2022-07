Increíbles fenómenos paranormales

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Esta misteriosa casa permaneció cerrada y abandonada hasta que se decidió reformarla y modernizarla, y actualmente atraviesa la última etapa de la reconstrucción. Vecinos y obreros aseguran oír gritos desgarradores, llantos y ruidos extraños a los cuales no les encuentran ninguna explicación lógica y racional. Uno de los relatos que alimenta la versión de posibles espectros en el edificio está relacionado con su pasado oscuro. Documentos del Archivo Histórico detallan que la mansión fue ideada en 1912 por el arquitecto italiano Víctor Barabino y que se realizó a pedido del cónsul peruano Luis Stoppel. Las versiones periodísticas recuerdan que tardaron dos años en construirla.

En 1949 pasó a formar parte de los inmuebles históricos de Mendoza. Posteriormente fue donada por su propietario y el gobierno instaló en ella el Patronato de Menores, que funcionó hasta 1977. Durante esa época la psicología tenía una visión muy distinta respecto al concepto de locura y los tratamientos. Actas de 1962 del Archivo General revelan por ejemplo que los niños indisciplinados eran considerados “contagiosos” para sus compañeros y se los medicaba y apartaba del resto para tranquilizarlos. En esos mismos textos figuran varias denuncias contra médicos y estos procedimientos, bastantes comunes en esa época. “Debe imponerse orden y disciplina y ocupar la mente de los niños para evitar que su fantasía los trastorne” especifica una de las actas.

También es vox populi que en el año 1950 se cometió en ese sitio el asesinato de un niño de 9 años por un supuesto doctor que trabajaba en el patronato. Sin embargo, después de revisar detalladamente los diarios de la época que la biblioteca San Martín aún conserva en su hemeroteca, no se halló ninguna noticia similar. Las voces y gritos que se escuchan serían de los chicos que vivieron durante esa época, que culminó con el terremoto de Caucete, en San Juan, el que ocasionó daños en el área metropolitana del Gran Mendoza, provocando en la mansión una enorme grieta. Esa fisura ocasionó que la institución de menores quedara clausurada. Quienes desmienten esta versión son los actuales directivos y administradores de la restauración.

Pero al margen de estas disquisiciones y suposiciones para tratar de explicar como se originan los actuales fenómenos paranormales, hay hechos reales que sucedieron y suceden actualmente para sorprender a más de uno que no cree en este tipo de manifestaciones. En ese lugar sin dudas hubo mucho sufrimiento, especialmente de chicos, que tenían mucha energía espiritual, capaz de mantenerse a lo largo de los años y seguir manifestándose de distintas maneras como ocurre en la actualidad.

Especialistas en psicofonías (grabación de voces del más allá) convocados especialmente para investigar el caso, lograron grabaciones muy nítidas y claras de voces que ellos consideraron que eran de niños y jóvenes.

Luego de varios meses de intensa investigación y cientos, quizás miles de grabaciones, los expertos llegaron a la conclusión de que efectivamente allí habían ocurrido muertes traumáticas que dejaron impregnado el ambiente de llantos, ayes de dolor y todo tipo de voces lastimeras, que en determinadas circunstancias se manifestaban por motivos desconocidos, ante los circunstanciales testigos que se quedaba asombrados.

Valiosos testimonios

No es la primera ni la última vez que ocurren hechos similares en distintos lugares del mundo, especialmente cuando los involucrados son jóvenes o niños, que aún tienen una larga vida por delante y energéticamente son muy poderosos, al punto tal que después de tantos años se siguen manifestando. Si bien la mayoría de los expertos coinciden en que a veces las energías de las almas de los fallecidos son fuertes, hay casos en que no se pueden explicar como es que permanecen en esos lugares por cientos de años. Las extrañas manifestaciones no presentan siempre la misma intensidad ni las mismas características.

Una pregunta que habitualmente se hacen los investigadores de lo paranormal es ¿queda algo material en una casa después de morir las personas que la habitaron? Algunas observaciones lo pueden probar. A veces puede suceder que hay ilusiones, errores, falsas apreciaciones y también fraudes. Pero también hechos irrefutables, que no admiten discusión alguna.

Los miles de casos de este tipo de fenómenos que existen en el mundo dan una firme base y fundamento esencial para tratar de explicar las cosas. Existen fuerzas físicas que no parecen estar asociadas de ninguna manera con el problema de la supervivencia del alma, mientras otras manifestaciones se relacionan con ella directamente. No hay que cegarse en ningún sentido. Hay fenómenos que aparecen claramente asociados con las intenciones de los difuntos y hay otros que se presentan como enteramente independientes. La llamada teoría antropológica ha sido refutada por observaciones directas que muestran claramente la existencia de vida en el más allá.

En todos los países y en todos los tiempos estos fenómenos imprevistos han sido atribuidos a los difuntos. El campo investigativo es muy amplio y queda mucho para averiguar, siempre se está caminando por la cornisa entre la realizad y lo imaginable. Hay casos realmente sorprendentes en los que las manifestaciones físicas van mucho más allá de la ilusión.

Hay hechos materiales, firmes y objetivos que suceden y no dan margen a especular que se pueda tratar de manifestaciones de la mente, que a veces puede jugarnos una mala pasada. Pero no, los hechos, ruidos y voces se vienen sucediendo a menudo en esta mansión mendocina, no dando margen para dudar de que se está en presencia de un fenómeno que no tiene una explicación aceptable.

Es posible que una casa muy antigua, que durante mucho tiempo albergó en vida a personas que se encontraban a gusto allí, o por lo contrario, murieron trágicamente, sea el lugar que estas almas eligieron para transcurrir allí su vida post física.

Por algún motivo permanecen allí y es difícil lograr que salgan del lugar. Los miles de casos en todo el mundo así lo testifican, las llamadas casas embrujadas o con fantasmas, existen en todo el planeta y esto es una cosa que nadie lo puede negar. Hay casas en alquiler que no pueden ser ocupadas, porque al poco tiempo de habitarla, sus moradores deben salir porque no aguantan las presencias fantasmales.