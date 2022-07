Desde el lunes censan a los municipales

En la Municipalidad de Corrientes se iniciará el lunes el Censo de Trabajadores Municipales 2022 como parte del proceso de modernización que lleva adelante la gestión del intendente Eduardo Tassano. Para ello se dispusieron varias dependencias, ya que el objetivo es completar el censo en horario laboral. Se hará de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la primera letra del apellido.

Bajo el eslogan “Tu voz cuenta. Demos un paso más, juntos”, la Comuna de Corrientes llevará adelante un censo durante todo el mes de agosto a fin de poder actualizar los datos de los trabajadores, conocer sus realidades, opiniones e intereses.

El censo se iniciará el lunes y concluirá el 29 de agosto. El cronograma se estableció de acuerdo con el lugar del trabajo, la finalizacion del DNI y la primera letra del apellido (A-M) y (N-Z).

“Las respuestas se analizarán de forma sistemática y nos servirán para llevar adelante políticas, acciones y gestiones útiles para mejorar las condiciones y acompañarlos en su desarrollo y crecimiento”, aclararon desde la página web de la Municipalidad de Corrientes.

“Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización que iniciamos hace 4 años, con el objetivo de revalorizar y dignificar al empleado municipal. A partir de los resultados obtenidos en el primer censo que realizamos en 2018, generamos múltiples oportunidades para que muchos de ellos puedan terminar sus estudios, iniciar una carrera, se capaciten, roten de área según su vocación, profesión o intereses. Además, tomamos otras medidas como la bancarización y otros beneficios”, explicaron.

“Queremos renovar la apuesta, conocer más sobre los agentes y generar nuevas acciones para dar un paso más, juntos”, aseguraron en el mismo sitio web.

Por su parte, el secretario gremial de la Asociación Obreros y Empleados Municipales Corrientes (Aoem), Walter Goméz, en diálogo con El Litoral dijo que “nosotros mantuvimos reuniones con los funcionarios municipales y se va a realizar para recabar información sobre los posibles cambios como, por ejemplo, de domicilio, de teléfono, también va a servir para tratar de ubicar mejor a la gente, porque en los últimos cuatro años se han hecho muchos traslados, y a causa de esto no se tienen números reales de dónde cumplen funciones”.

“Aproximadamente, son 7.500 los empleados municipales, al inicio de la primera gestión del intendente (por Eduardo Tassano) ya se hizo un censo, pero ahora ante esta nueva gestión se realiza otro”, acotó.

Formulario

El censo de los trabajadores municipales consta de un cuestionario que contiene diversas preguntas sobre cuestiones referidas a lo laboral, profesional y personal de los agentes. Contiene tres partes: una declaración jurada para la actualización de datos de los trabajadores, un cuestionario con preguntas relacionadas al ámbito laboral, profesional y personal, y un formulario para la rebancarización con el objetivo de actualizar la base de datos. De este modo, los trabajadores podrán acceder a la nueva tarjeta de débito Visa y continuar utilizando los múltiples servicios y beneficios.

El censo se realizará por etapas y por dependencias municipales de acuerdo con la ubicación del lugar de trabajo de cada agente.

El trabajador municipal deberá presentarse personalmente el día que corresponda según cronograma, con su DNI. El cuestionario estará cargado de manera digital y lo completará el agente con la asistencia de un censista.

La Municipalidad, tras la asunción del reelecto intendente Eduardo Tassano, ya realizó un censo de los trabajadores municipales en diciembre del 2017, lo que permitió contar con un diagnóstico de situación y reordenamiento de las áreas comunales. Mediante dicho operativo se pudo conocer que aproximadamente un 21 por ciento de los empleados municipales no había completado sus estudios básicos. Esto significó que algunos no terminaron la educación primaria, y que otros no culminaron el nivel secundario.

A raíz de esto, en enero del 2018 se dispuso que el personal que estaba adscripto en otra dependencia debía concurrir a su lugar de origen donde prestaba servicio, y desde la Comuna comenzaron a brindar una serie de capacitaciones para las diferentes áreas y también dispusieron concursos.