“No jugué un buen tenis”, aseguró Midón en su debut con derrota en Wimbledon

“No jugué un buen tenis”. Cada vez que le toca analizar un partido, Lautaro Midón no anda sin rodeos. Ayer el tenista correntino de 18 años y N° 15 del ranking internacional ITF Junior se despidió de Wimbledon en primera ronda.

El juvenil N° 1 del país perdió frente al brasileño João Fonseca (15 años, 57°), 6-7 (6) y 4-6 en una hora y 38 minutos de juego en la cancha 4 del All England, sede del tradicional certamen británico.

“Arranqué muy mal el partido, él comenzó muy bien. Después mejoré. En el tie break tuve set point, pero jugué muy mal, me dejé de mover” reconoció el tenista, que llegaba a Wimbledon luego de hacer cuartos de final en el J1 de Nottingham y en el J1 del Roehampton. “En el segundo arranque muy mal sacando, tuve dobles faltas en el primer juego. En el 5-4 tuve para volver, pero no se medio. Él terminó jugando mejor, así que es merecido” admitió Midón en declaraciones a Espn Tenis.

El jugador formado en el Club San Martín se convirtió ayer en el tercer tenista correntino en jugar sobre el césped del Reino Unido. En esta línea, el tenista afirmó: “La superficie es bastante distinta, y no estamos acostumbrados. La verdad es que a mí los primeros dos días no me gustó tanto, después me empezó a gustar un poco más. Hoy no fue mi día y solamente eso”, insistió Midón sobre su actuación y la despedida en la primera ronda de la competencia.

Si bien todavía resta que juegue en el cuadro de dobles de Wimbledon, el correntino se refirió al tercer Major de la temporada. “Lo que me llevo de acá es lo que tiene un Grand Slam, la cantidad de jugadores impresionantes que hay. Cómo está organizado el torneo, eso es totalmente una locura. Me llevo muchos recuerdos lindos, pero no de tenis”, aseguró sin dudas.

Por último, se refirió a la actualidad de los tenistas junior del país. “Argentina no para de sacar jugadores. Es un orgullo ser argentino. Gracias a toda la gente de Argentina que estuvo apoyando, hoy no se me dio. Es un previlegio jugar para Argentina”, expresó Lautaro Midón.

Por la revancha

En Wimbledon, Lautaro Midón también competirá en el cuadro de dobles. Su compañero será nuevamente el catamarqueño Juan Manuel La Serna. Hoy en la cancha 17, desde las 11, hora de Londres (7 de Argentina) en la primera ronda los rivales serán los españoles Martin Landaluce y Pedro Rodenas, séptimos preclasificados de la competencia.

Se debe recordar que los europeos vienen de imponerse sobre los sudamericanos en la primera ronda del J1 de Roehampton.