Paso de los Libres: hoy se conocerá la condena a una mujer que mató a su esposo

Esta mañana el Tribunal de Juicio de la localidad de Paso de los Libres dará a conocer la condena a Mónica Gabriela Ríos (24), quien fue declarada culpable de haber matado a puñaladas a su esposo Claudio Marcelo Castillo (24), en un hecho ocurrido a fines de marzo del año pasado en la ciudad fronteriza.

Organizaciones sociales, feministas y políticas de varios puntos de la provincia juntan adhesiones para frenar el pedido de prisión y la condena de Mónica Gabriela Ríos.

Según afirman en un comunicado, tras la última audiencia donde establecieron la responsabilidad penal de la joven, se estima un fallo en su contra.

“Estaremos ante un inminente nuevo fallo sin perspectiva de género y pasará a engrosar la lista de juicios y/o sentencias patriarcales que no contemplan para nada a las mujeres víctimas de violencia de género y vuelve a colocar sobre la mesa la trama de desigualdades estructurales que subyace en los procesos judiciales”, escribieron.

“En el caso donde se juzga a Mónica Gabriela Ríos por haberse defendido de las reiteradas agresiones de Claudio Castillo su violador, hostigador, y abusador que por ser su pareja ejercía violencia con total impunidad y ante la decisión del tribunal de verla responsable penalmente, es que nos manifestamos”, sumaron.

Además, mencionaron en detalle algunos elementos del juicio.

“De antemano deciden no creerle a la verdadera víctima: Mónica Ríos”, luego de que declarara que no denunció porque tenía miedo. “No se valoraron adecuadamente las declaraciones de los vecinos que alegaron sin dudar”, contaron. “La decisión de los jueces para haber declarado la responsabilidad penal de Mónica se basó en que no hay pruebas de esa violencia, ya que no existen registros de denuncia de dicha situación. Estadísticamente, solo el 1% de las mujeres concurre a instituciones para buscar ayuda”, sostiene.

El hogar es el espacio donde predominan los hechos de violencia, esta construcción del hogar como espacio privado muchas veces desacredita el testimonio de las mujeres que padecen episodios de violencia.

“Este lunes 4 de julio de 2022 será el inminente nuevo fallo que dictará condena, no solamente a Mónica y su niño, también a todas aquellas mujeres que están intentando salir del círculo de la violencia. Ya no es más una sociedad que calla, es el Poder Judicial una vez más injusto y alejado de la gente”, cerraron.