Unne: se suman más acusaciones contra el decano de Odontología

Se suman más testimonios en contra del decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Roque Oscar Rosende, por irregularidades y discriminación.

Esta vez, otro docente contó la situación que vivió dentro del edificio de la casa de estudios. Además, indicó que Rosende “maneja la Facultad como una estancia” y que “hay mucha gente que tiene mucho para contar”.

El docente universitario Jorge Toñanez Chriskoff, que se encargaba de las clínicas con sus alumnos de 4º y 5º años de Odontología, se refirió a las situaciones que pasó con Rosende.

En el 2013 comenzó como adscripto en la facultad y estuvo siete años ad honorem, pero “por la cantidad de tiempo y según los estatutos” le correspondía una regularización que “nunca llegó”. “Tenía compañeros que trabajaban hace diez años de manera gratuita con alumnos y pacientes en las clínicas, con lo que significa esa responsabilidad con alumnos”, dijo.

“En su momento me acerqué y le pedí al doctor Rosende que revea mi situación, que estaba hace mucho tiempo adscripto ad honorem, que tenía buenas referencias de los alumnos por la manera en que trabajaba, y sin embargo nunca atendió esa necesidad y no la resolvió porque no quiso, he visto a otras personas que las regularizó con un menor tiempo de trabajo”, sostuvo Toñanez.

A pesar de los inconvenientes, continuó con la formación e hizo una especialidad en endodoncia. Después de un tiempo llegaron fondos de Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) que buscaban regularizar a los precarizados dentro de la Unne, y con el gremio Codiunne y las paritarias lograron la designación de Toñanez.

“Terminando el primer año hubo un intento de no renovarme el contrato, que se hace cada seis meses, estás constantemente a prueba. No me pagan hasta un mes de trabajo e hice el reclamo correspondiente, al año y medio de mi nombramiento me renuevan y a los 17 días de la renovación me cesantearon”, explicó en radio Continental.

Tras lo ocurrido y la incertidumbre que le generó la cuestión por quedarse sin trabajo, pidió explicaciones pero desde la Facultad alegaron que no habían sido enviados los fondos desde Rectorado.

“Me llamó la atención que se regularizara a 95 personas en la Unne y yo fui el único que se quedó sin trabajo. Este fue un acto discriminatorio, por eso hemos hecho la presentación en la Justicia y en el Inadi, porque en ese último periodo se hablaba de que iba a ser representante gremial de Codiunne y a partir de allí se da la persecución”, comentó.

Toñanez aseguró que Rosende representa “una vieja política”, que es la de “cercenar la libertad de expresión, perseguir al que piensa distinto y no dejar hablar”.

“En virtud de todo lo que pasó, esto se vivió siempre en la Facultad. En el 2013, a través del Consejo Directivo, se sacó un acto resolutivo y no se podía hablar de política, personas ajenas a la Facultad no podían estar, y después se sacó porque era algo antidemocrático”, indicó el docente.

El profesor advirtió que el decano maneja la Facultad como “una estancia” y que “hay mucha gente que debe contar”. Asimismo, estableció que la persecución no solo es contra los docentes sino también contra los alumnos. “Esto también es responsabilidad de la rectora (Veiravé) saliente, diciendo que no sabía lo que pasaba en Odontología, que no estaba al tanto, y no puede no saber lo que sucede, eso me sorprendió”.

“En una oportunidad se había acercado (Rosende) a las clínicas, estaba con mis alumnos y me increpó de la misma manera que lo hizo con el doctor Pira, y me dijo ‘a vos te puse a dedo y si quiero te saco a las patadas de acá’, y le pregunto ‘si me está amenazando, voy a ir al Foro Federal’, y me dice ‘te estoy avisando’. Este es el modo en el que se maneja dentro de la Facultad”, concluyó.