Más cepo al turismo: no se podrá comprar en cuotas en los freeshops de Argentina

El Directorio del Banco Central de la República Argentina restringió este jueves la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en todos los freeshops del país.

En el marco de un constante endurecimiento de los controles cambiarios, la decisión tomada hoy por el Banco Central se suma a la prohibición de financiamiento para pasajes y servicios turísticos en el exterior, vigente desde noviembre de 2021, y también para compras por vía postal “puerta a puerta”, sancionada una semana atrás.

“De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos”, señaló el BCRA en un comunicado.

Infobae