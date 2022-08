Muerte en el hogar de Virasoro: piden el informe completo de la segunda autopsia

El abogado querellante por la familia de Claudio Flores, el joven fallecido en febrero de este año en el Hogar María de Nazaret de Virasoro, se mostró disconforme con la difusión que se dio a la segunda autopsia que se le practicó al cuerpo.

“Se dieron a conocer (los resultados) parcialmente, porque se vio a través de un comunicado que no es el informe completo que está en el expediente. El resultado de la autopsia, la necropsia, que fue cuando exhumaron el cuerpo 60 días después, no pudo tener un resultado satisfactorio por el grave estado de descomposición del cuerpo. Por lo tanto, de la necropsia, de la segunda autopsia, no se pudo determinar qué es lo que realmente pasó con Claudio Flores. Y también, como dice el informe, por estar incompleta la primera autopsia. Eso obstruyó que no se pueda saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó con Claudio”, explicó Eduardo Etchegaray Centeno en diálogo con LRA 12.

No obstante, señaló que lo que sí se hizo fue “una autopsia psicológica y un informe pericial con datos que ya estaban en el expediente, con fotos, imágenes del cadáver, esas cosas”, explicó el letrado, que además reconoce que los peritos no pueden dar certeza de los motivos que habrían llevado al joven a quitarse la vida, como lo indican los peritajes realizados hasta aquí. “Los peritos, sin dar certezas, manifiestan que si Claudio Flores se quitó la vida fue a consecuencia de las sanciones extralimitadas que le impusieron en el hogar. ¿Cuáles son las sanciones? Los malos tratos y torturas que sufrieron, no solo Claudio Flores, sino todos los chicos”, afirmó el letrado en la emisora radial.

A raíz de esto, mañana a las 8 horas la Fiscalía fijó una audiencia en la que la defensa espera que se concrete la imputación por la muerte de Claudio Flores de Sonia Prystupczuk y de Nelson Pintos. “Le van a atribuir responsabilidad penal a estas dos personas. O sea, a Claudio Flores lo mataron, esa es mi conclusión”, dijo confiado el letrado. Sonia Prystupczuk se encuentra en arresto domiciliario por “las torturas y las vejaciones a los chicos del hogar”.

(NG)