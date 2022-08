Legisladores correntinos participarán en el parlamento de Norte Grande

El senador provincial Noel Breard ayer se refirió a la participación de legisladores correntinos en el Encuentro del Norte Grande que se va a realizar en la provincia de Jujuy. “Estoy viajando a Jujuy. Viaja la senadora Espíndola y Martín Barrionuevo, Cassani y tres diputados más. Estamos coordinando todo para mañana”, dijo.

En el marco del encuentro del Parlamento del Norte Grande, donde se dará tratamiento a temas prioritarios y estratégicos para el futuro de la región, en el marco de la difícil situación económica que atraviesa el país, ayer el senador provincial de la UCR, Noel Breard, en diálogo con Radio Sudamericana adelantó que estará viajando a Jujuy, “donde vamos a compartir el parlamento del Norte Grande. Viaja la senadora Espíndola y Martín Barrionuevo, Cassani y tres diputados más. Estamos coordinando todo para mañana”.

La constitución del Parlamento del Norte Grande fue destacada por el Gobierno nacional como un acontecimiento histórico. Lo que consideraron como un “pacto histórico” para “romper definitivamente con las asimetrías y desigualdades”.

La presidenta del Parlamento, la riojana Florencia López, tras la conformación del espacio dijo a la prensa que la ampliación de este espacio es una “decisión histórica, ya que se incorporan cuatro provincias más para llevar adelante una tarea más importante, grandiosa y trascendente para toda la región del Norte Grande”.

“Esto es en consonancia con la media sanción en el Congreso de la creación de la región del Norte Grande y también con la actuación de los gobernadores de las diez provincias que llevan adelante a través del Consejo Regional del Norte Grande cuyo presidente es el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora”, añadió. Mientras que en relación al Gobierno nacional indicó que “falta mucho porque todavía tenemos que vivir muchos problemas en el Gobierno nacional, tenemos que ayudar a que le vaya bien, pero realmente tenemos problemas muy serios”.

Con respecto a la elección de Massa señaló que: “A mí Massa me hace acordar a una operación de hueso donde hay que poner un clavo y hay que esperar dentro de las 48 horas si funcionó, si no desprende, si no hay rechazo. Massa es un instrumento experimental. Se le pone mucha esperanza pero si no se hacen los cambios reales no va a cambiar la realidad. Esto nos obliga a ser mejores”.

Acerca de las últimas declaraciones de Lilita Carrió argumentó: “La verdad que las declaraciones de Carrió no fueron muy felices si no hay pruebas. Tampoco quiero hacer censura a nadie. Me parece que hay presentar un poco más de pruebas. Me parece poco afortunada. Uno puede hacer una acusación pero sin pruebas no son nada”.

En cuanto a la competitividad de su partido con los demás remarcó: “Me parece que estamos en condiciones de competir. El radicalismo está bien territorialmente y podemos andar bien, tenemos ganas”.