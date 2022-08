Una mujer denunció al exintendente de Santo Tomé por “privación ilegítima de la libertad” tras un caso de aislamiento por covid

Una mujer de Misiones denunció al exintendente de Santo Tomé, Mariano Garay, y al Comité de Crisis de la localidad por “privación ilegítima de la libertad” en 2020. Contó qué sucedió cuando la debieron aislar por un caso de coronavirus y detalló que actualmente recibe atención psicológica por el hecho.

Celia Ayala, oriunda de Posadas, confirmó que presentó una querella por un caso de aislamiento preventivo en 2020. “Me hisoparon a las cuatro y a las dos me dieron el resultado. Quise bajar de mi vehículo para ver qué tenía que hacer para cruzar a Misiones, pero cuando intento abrir la puerta del auto estaba la policía y una doctora que me dijeron que por favor no bajara y me puse muy nerviosa. Sentí miedo porque eran momentos complicados”, relató a Radio Ciudad sobre aquella vez. “La doctora me dijo que tenía dos opciones: me quedaba haciendo aislamiento en el vehículo o me volvía a Santo Tomé. Cuando llego a la ciudad no pude pasar porque ya estaban avisado, así que nos quedamos en una cabaña en la ruta”, comentó. Según indicó, tras el pedido de una médica de que asista al hospital a realizarse un hisopado, una camioneta municipal le aseguró que se estaban escapando y los trasladaron a un local bailable.

“Nos pusieron bajo llave. Había un señor que pasaba y nos preguntaba cómo estábamos, pero siempre bajo llave. La gente pasaba y nos gritaba cosas. Tenía miedo de que le hagan algo al auto, que estaba en frente”, relató. Ella y su pareja pasaron 15 días en el boliche y aseguró que las condiciones de alojamiento eran malas y la “comida era horrible”. “Actualmente estoy con tratamiento psicológico. La gente de acá me trató mal y tuve hasta amenazas de muerte”, contó. (BDC)