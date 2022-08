Massa acordó medidas para contener el gasto público

“Sergio Massa ya terminó de acordar con todas las jurisdicciones los detalles sobre cómo se va a corregir el desvío del 0,7% del PBI en los gastos para cumplir con las metas presupuestarias”, señaló a Ámbito una alta fuente del ministerio de Economía.

En el Palacio de Hacienda consideran central avanzar en el ordenamiento fiscal para evitar ”un salto discreto” en el tipo de cambio. Dicho de otra forma, una corrección abrupta del dólar que impacte sobre el precio de los alimentos y, en consecuencia, aumente los ya elevados índices de pobreza.

Al respecto, y mientras se espera que se defina quién ocupará el puesto de viceministro de Economía, se supo que el economista Gabriel Rubistein -postulado para el cargo- continua en diálogo con el nuevo ministro. Según comentan quienes lo frecuentan, el economista es del pensamiento que no están dadas las condiciones para un salto brusco del tipo de cambio.

Una de las primeras medidas anunciadas por Massa para impulsar el ordenamiento fiscal fue la decisión de no solicitar Adelantos Transitorios en lo que resta de 2022. De esta manera, al cerrar la emisión del Banco Central, acotó los márgenes para el gasto público y se obligó a mostrar resultados en el terreno fiscal que permiten asegurar el refinanciamiento en pesos del Tesoro.

La aceleración inflacionaria que se viene registrando jugará a favor de la contención de los gastos que no se encuentran indexados. Sin embargo, para cumplir con el ordenamiento fiscal, el nuevo ministro deberá adoptar medidas políticamente difíciles de digerir como contener el gasto salarial en el sector público y avanzar en la suba tarifaria para reducir los subsidios.

Cabe recordar que la semana pasada el secretario de Hacienda, Raúl Riggo mantuvo reuniones con los que administran los recursos de cada ministerio. Para lograr el cometido planteado por Massa las carteras deberán ceñirse estrictamente a lo asignado. Existen áreas donde es notaria la sub ejecución presupuestaria, pero esto no significa que contará con los recursos no utilizados.

De todas maneras, Massa en la reunión de gabinete anticipó que la austeridad del gasto será condición necesaria, conceptos similares que también había dicho Silvina Batakis. En esa oportunidad, como ahora, los ministros asienten ante el diagnóstico, pero, en el equipo económico, intuyen que la austeridad no es fácil de imponer. Y, más difícil será aplicarla con los gobernadores.

Massa intentará acotar el gasto público en un momento particularmente complicado. El gasto primario en el primer semestre alcanzó el cuarto valor más elevado en términos reales de los últimos 30 años, incluso por encima del 2020, cuando la economía sufrió el impactó de la pandemia, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina.

(EN)