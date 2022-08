Continúa abierto el registro online para mantener la luz subsidiada

Los registros online para mantener los subsidios energéticos continúan abiertos para las familias interesadas.

A partir de la decisión del Gobierno de regular las tarifas de energía de todo el país, los usuarios de mayor poder adquisitivo pagarán facturas sin subsidios.

Sin embargo, el resto de los titulares deberá ingresar a la página web www.argentina.gob.ar/subsidios para inscribirse y no perder el beneficio.

Allí deberán constatar por qué no les corresponde pagar las tarifas plenas. Las tres tarifas de segmentación son “Alto”, “Medio” y “Social”.

El segmento alto está compuesto por ingresos en el hogar que superen los 333 mil pesos, o que posea 3 o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años o tres o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

El segmento medio incluye a quienes tengan ingresos totales del hogar menores a los 333 mil pesos, no posea dos o más vehículos o no tenga más de dos inmuebles. Finalmente, el grupo social es el de menores ingresos. Los usuarios pertenecientes a los grupos medio y social deberán registrarse para no perder el subsidio.