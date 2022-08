Unne: estudiantes pedirán una audiencia para conocer la situación de un alumno abusador

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria pedirá una audiencia con la abogada de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) para conocer cuál es la situación del estudiante encontrado culpable por la Justicia de Goya del delito de abuso sexual con acceso carnal, quien recibió una pena de prisión de tres años en suspenso con reglas de conducta, lo que implicó que pueda volver a clases.

La agrupación Sororidad Veterinaria Amalia Pesce (nombre de la primera médica veterinaria de la Argentina) había realizado una sentada en mayo de este año para pedir que el estudiante no concurriera a clases. En ese sentido, la abogada les había dicho que debía esperar unos días más para tener información de la apelación del juicio debido al cambio de decano, que retrasaba cualquier acción estudiantil, según informaron en ese momento.

En ese sentido, desde la agrupación comentaron que aún no vieron al joven en la Facultad, pero que necesitan saber la situación actual del caso.

“La abogada de la facultad no nos dio ninguna respuesta al respecto, e iba a confirmarnos si era una condición, según su sentencia, que curse, y quedó en darnos una respuesta pero todavía no lo hizo. Ahora, por las fechas de los exámenes, se estancó un poco, pero pensamos pedir una audiencia”, indicó una estudiante que integra la agrupación.

“Nosotros no queremos que vaya este alumno, pero como dijo en su momento quien era el decano de la facultad, no se pueden cerrar las puertas de la facultad a nadie. Si el chico quiere estudiar, lo puede hacer. Nosotros pedimos que si lo van a dejar estar de forma presencial, que alguien controle que cumpla su sentencia de que no puede salir después de la medianoche, que asista a charla de violencias, etc. Pero sabemos que no tiene a nadie que controle la pena”, resaltó a El Litoral.

En ese sentido, señalaron que es necesario para ellas hablar con la abogada para conocer los pormenores. “Creemos que para el lunes podremos hablar con ella para aclarar qué sucede o al menos tener novedades”, dijeron. Además, indicaron que el cambio de autoridades incidió de manera directa para que no haya respuestas hasta el momento. Aunque esperan avances en la cuestión, ya que necesitan saber cómo actuarán de ahora en adelante.

“Sabemos que en Goya hay un grupo de mujeres que nos preguntaron por el caso y nos dijeron que en esa ciudad no se habla del tema y se enteraron gracias a lo que hicimos acá. Al parecer es una familia acomodada y quizás por eso no trasciende el caso”, comentaron.

Caso

El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2019 en horas de la madrugada, según indicó el abogado de la querella, Juan Arreguin, en su momento en Radio Continental. Aquella vez, el adolescente invitó a una menor de 14 años a su casa tras una reunión social. En su habitación ocurrió el abuso sexual, que terminó con la joven hospitalizada tras sufrir una hemorragia que casi le costó la vida.

“La causa debió ser analizada por una jueza de Familia y Menores. En esa instancia la querella pidió diez años porque, más allá de todo, hubo una demonización de la menor, echándole la culpa de lo que ocurrió y por la conducta posterior del imputado y de su familia”, relató Arreguin. “La Fiscalía entendía que había que darle estos tres años en suspenso con una teoría de socializar a este joven”, expresó.

Por esta situación, la jueza Silvina Racigh concordó con la Fiscalía. La sentencia estableció: “Que continúe sus estudios en la Facultad de Veterinaria (en la Capital), concurrir a cursos sobre perspectiva de género y nuevas masculinidades, prohibición de acercamiento a la víctima, prohibición de salida luego de la medianoche a cualquier lugar público y privado. Además, que brinde informe psicológico periódicamente. De no cumplir alguno de estos requisitos, se reverá la sentencia”.

Sobre el regreso a la cursada, Arreguin detalló “se busca evitar que el joven trunque su vida y su futuro, ese es el argumento de la Fiscalía”.

La querella sostuvo que “la vida de la adolescente había sido truncada en principio por la violación y luego por el tratamiento que se le dio a la causa. Hoy tiene problemas educativos, de socialización y ataques de pánico”.