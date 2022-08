Massa llamó a la oposición a no tener “miedo” de dialogar con el Gobierno

El ministro de Economía, Sergio Massa, aprovechó ayer el influyente foro del Council of the Americas para lanzar un llamado al diálogo a la oposición, a la que reclamó no tener “miedo ni vergüenza” de sentarse a “pensar juntos” políticas de desarrollo, antes de que comience la “temporada electoral”, que fijó en marzo o abril de 2013. Lo hizo tras un pedido del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, para que se “trabajen acuerdos desde ahora”, sin “esperar 16 meses” hasta el próximo cambio de administración.

En un mensaje de tono político, que trascendió la enumeración de medidas económicas, Massa advirtió: “No tenemos que tener miedo o vergüenza de sentarnos en una mesa por más que seamos de fuerzas políticas distintas. Lo que está en juego es el futuro de la Argentina”. Desde uno de los salones del tradicional hotel Alvear, el ministro abundó: “En próximos meses no hay elecciones, hasta marzo-abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo”.

Si bien coincidió en que el ámbito es el Congreso, también reclamó una “actitud madura y responsable” a los referentes opositores.

(JML)