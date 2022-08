Comenzó a ser juzgada una mujer acusada de matar a su bebé recién nacido

Inició ayer en el Tribunal de Juicio de Goya el debate donde se decidirá la culpabilidad o no de una mujer de 30 años acusada por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía”, procesada por matar a su bebé momentos después del parto, aunque ella asegura que nació sin vida.

Este delito está previsto y penado por el artículo 80, inciso 1 y 2, segundo supuesto, que es el de alevosía del Código Penal y prevé una pena máxima de prisión perpetua.

El Tribunal Colegiado de Juicio está formado por el doctor Ricardo Diego Carbajal como presidente y los doctores Jorge Antonio Carbone y Julio Ángel Duarte. La defensa de la imputada es particular. Se tiene previsto que durante el debate declaren 20 testigos de los cuales tres lo hicieron ayer y el resto, hoy y mañana. Los alegatos y el veredicto están programados para el viernes, con lo que se dará por concluido el juicio. El caso ocurrió en noviembre de 2021 y se tramitó en su totalidad bajo el nuevo Código Procesal Penal.

Los hechos sucedieron la noche del 10 de noviembre de 2021, cuando Ana tuvo un aborto involuntario en su casa, situación que su familia desconocía, y días después el feto fue hallado semienterrado en el patio sin sus miembros superiores y parte de los inferiores, informaron fuentes judiciales.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y quedó alojada desde el pasado mes de noviembre en la Comisaría de la Mujer de Esquina.

Su abogada, Natalia Ávalos, sostiene que “Ana estuvo en shock, muy afectada y no recuerda lo que pasó esa noche”. Añadió que “estuvo muy mal, depresiva y con diversas crisis” y que ahora “está mejor porque conseguimos asistencia psicológica, no aportada por el Estado, sino una particular que se debe pagar”.

La abogada afirma que el “feto fue expulsado muerto” y que no hay pruebas de lo contrario, y sostiene que la autopsia ordenada por la Fiscalía tampoco concluyó que haya nacido con vida.

“Se revierte el principio de inocencia, ante una leve sospecha, las mujeres deben probar que son inocentes”, expresó Ávalos.

Por su parte, Gladys Ferreyra, madre de Ana, dijo que estos “son días de mucho miedo, angustia y ansiedad, pero tenemos la esperanza de que todo salga bien”.

“Lo que más quiero en la vida es traer a mi hija de vuelta a casa”, dijo la mujer que hace ocho meses cuida también de los hijos de Ana, una niña de 11 años y un varón de 6 años que “no tienen mucha dimensión de lo que está pasando”. Lamentó, además, que “la Justicia no le haya concedido la prisión domiciliaria, teniendo dos hijos pequeños. Eso fue para nosotros un dolor muy grande”.

