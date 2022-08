Proyectar un futuro y estabilidad económica: los motivos de las correntinas que emigraron

La inestabilidad económica, los altos índices de inflación y no poder proyectar un futuro en la Argentina, son algunos de los fundamentos que brindan las correntinas que optaron por emigrar en este último tiempo.

Estados Unidos, España e Italia, son algunos de los países que eligieron para forjar una nueva vida. El Litoral dialogó con jóvenes que emprendieron esta aventura y decidieron dejar sus trabajos, familiares y amigos. Todos coinciden en la necesidad de contar con los papeles necesarios para no ser “ilegales”.

Una que optó por dejar Corrientes fue Florencia Bresky, quien en mayo decidió viajar e instalarse con su familia en Cartagena, Región de Murcia, España. “No nos fue fácil la decisión, porque nos duele muchísimo estar lejos de los seres queridos y amamos Argentina”, cuenta en comunicación con este medio.

Madre de dos hijos pequeños y en pareja, su idea era buscar trabajo una vez instalados en el viejo continente. Su marido, con nacionalidad española, ya lo consiguió, mientras que Florencia está esperando que finalicen los correspondientes trámites de residencia para comenzar la búsqueda.

Desde que se fue, Florencia abrió una cuenta de Instagram (@floraenespana) en la que brinda todo tipo de tips para aquellos que están pensando en emigrar y en donde va contando su experiencia en Cartagena.

VIAJE A MADRID POR ESTUDIOS

María Victoria Argüelles Dijou está en Madrid, España, desde septiembre del 2021. En Corrientes se recibió de licenciada en Diseño de Indumentaria y Textil, y su principal objetivo fue profesionalizarse en el rubro de la comunicación y periodismo de moda.

Por este tiempo ya está culminando sus estudios y cuenta cómo se fue adaptando a su nuevo país.

En cuanto a una de las principales dificultades con las que se encontró fue la de alquilar un departamento. “A pesar de tener la ciudadanía europea, no te quieren alquilar, tuve que pagar un año por adelantado”, indicó a ellitoral.com.ar

Sin embargo, al enumerar las bondades que presenta la capital española, la joven de 26 años afirma que “Madrid como ciudad es muy segura, solo existen algunos robos de bolsillo, no te van a arrastrar para robarte un celular, eso acá no existe”. Además de la seguridad, “el transporte público es sumamente efectivo y muy puntual”, precisa.

Con respecto a la oferta laboral, la joven correntina, reconocida en el ambiente del Carnaval, explica que “por un lado tenés los que tienen suerte y pueden poner su emprendimiento y ganar muy bien”. Asimismo, señaló que el amigo de su hermana trabajó de mozo y le pagaban 10 euros la hora.

EN FAMILIA

Bárbara Arroyo, junto a su esposo y sus dos perros, llegó a Pietragala, un pueblo del sur de Italia, en febrero. Recién casados, uno de los principales motivos del viaje fue tramitar la ciudadanía porque desde el 2019 no lo pudieron hacer en Argentina.

“Teníamos buen trabajo en Corrientes, pero mes a mes veíamos que no teníamos capacidad de ahorrar, tener nuestras cosas debido a toda la economía inestable”, dice Bárbara y añade: “Queremos formar una familia y la inseguridad también fue sumando a nuestra idea de irnos, porque a mi marido le robaron varias veces”.

MIAMI, EL PARAÍSO CAPITALISTA

“Esto es el paraíso capitalista, acá se puede ahorrar, pero muchos trabajos te explotan”. Así define a Miami, Estados Unidos, una joven correntina que prefirió resguardar su identidad.“Hay laburos en los que no te dejan tomar ni agua, ni hablar, te hacen estar parados horas bajo el sol”, se explaya.

Ella viajó hace dos meses y medio y ya está completamente instalada en esa ciudad. Cuenta que en este tiempo ya llegó “a ahorrar 3 mil dólares, pero esa plata es poca acá”. “Hay gente que puede llegar a ahorrar más de 2 mil dólares al mes”, remarca.

A su vez, indica que en este poco tiempo llegó a comprarse un celular, una notebook y un monopatín. “Te podés comprar ropa y todo eso y a la vez te queda plata”, dice.

Por otra parte, afirma que Miami está poblado de argentinos y bromea: “Somos una plaga, somos un montón, acá te das cuenta al toque quién es argentino; somos una tribu media distinta pero adaptable”.

EL REGRESO, TRAS UNA EXPERIENCIA EN DINAMARCA

Gastón Turvivió en Dinamarca. Fue invitado por un amigo, quien lo convenció al contarle el estilo de vida y las facilidades para trabajar en ese país. “Es uno de los países más felices del mundo en cuestiones de vida cotidiana y también una de las economías más competitivas”, resalta.

“Dinamarca es un país con un modelo social muy eficiente, se pagan altos impuestos (entre el 40% y 45% de los ingresos en promedio), pero que permite a todos el acceso a la educación y a la atención sanitaria es gratuita”, asegura.

Sin embargo y aunque tenía un trabajo estable, Gastón decidió volver a su Corrientes natal. “Regresé en principio porque mi idea fue ir a vivir esa experiencia y regresar, no fui decidido a quedarme”, explica.

-¿Te arrepentís de haber regresado?

- En principio no, porque te reencontras con afectos y con lo bueno de la “argentinidad”. Pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que a pesar de “tenerlo todo” éste país no tiene arreglo (o por lo menos no en lo inmediato).

Nuestro problema no es ni económico, ni político, es una cuestión social y cultural que la mayoría de la sociedad “no quiere cambiar”. Lamentablemente para la mayoría es más fácil vivir cómodamente a costa de lo que otro produce que arremangarse y trabajar.

Y el Estado tampoco ayuda mucho.

Volvería, pero no sólo. En cualquier lugar se puede estar mejor solo con la intención de trabajar.