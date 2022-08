Joven correntino jugará en Italia como experiencia de vida

El primera línea de San Patricio, Francisco Semhan, partirá en los próximos días rumbo a Italia para sumarse a Rugby Jesi 1970, equipo que se desempeña en la segunda división de la liga de ese país. “Juego el último partido de repechaje y después me voy”, le comentó a El Litoral el jugador. Cabe recordar que este fin de semana, el elenco correntino jugará para mantener la categoría en el circulo superior del Torneo Regional frente a Tacuru Social Club de Posadas Misiones.

El pilar de los Santos tiene previsto viajar el próximo 6 de septiembre. “Nunca pensé en irme, no la había planeado, no se me ocurrió. Pero se me presentó esta posibilidad y la tomo como experiencia de vida” comentó Semhan, en diálogo con este medio.

Acerca de cómo se fue dando la situación para que vaya a jugar al país ibérico, el joven jugador relató: “Mi exentrenador, Luciano Artal, tiene contactos en Italia. Él ofreció para que me vaya a jugar. Me gustó la idea y envié una propuesta y unos videos. Me aceptaron y por eso voy”, expresó Semhan. “La verdad, fue rápido todo esto, pero lo tomo como algo bueno, como una experiencia de vida”, insistió Francisco, el hijo de Pablo Semhan, quien también en algún momento jugó al rugby en el equipo correntino y estuvo involucrado en el desarrollo de esta actividad en el ámbito femenino.

Rugby Jesi 1970 enuncia en su página web oficial que “es un club deportivo amateur que tiene como objetivo promover la práctica del Rugby en Jesi y Vallesina, cuidando el desarrollo de la actividad competitiva con sus equipos comprometidos a nivel senior y juvenil”. Se encuentra en la ciudad de Ancona, al norte de Roma, en la capital italiana y muy próximo al mar Adriático.

“Tengo a varios excompañeros que se fueron a jugar a Europa. Hay jugadores de San Patricio que fueron a España, Portugal y Francia”, adelantó el correntino, quien ya estuvo en contacto con ellos.

La Serie de Italia comenzará disputarse desde el próximo viernes 9 de octubre y extenderá hasta el próximo 14 de mayo de 2023. Rugby Jesi 1970 formará del grupo B, junto con otros 10 equipos. En total son 44 equipos divididos en 4 zonas. Los primeros clasificados de cada grupo habrán adquirido el derecho a participar en la temporada 2023-24 en la Serie A. El último clasificado (undécimo) descenderá, no obstante, a la Serie C.

“En verdad no voy a buscar un desarrollo profesional, pero lo tomo como experiencia de vida”, reiteró el jugador.