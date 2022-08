Condenaron a un médico por manosear y filmar a sus pacientes inconscientes

Las pruebas estaban en su teléfono. Las encontró su pareja cuando el médico se había olvidado el celular cuando fue a trabajar al Hospital Penna, en la Capital Federal.

Preocupada por su intimidad, la mujer tomó el celular para borrar algunos videos íntimos de cuando habían estado juntos. Pero se llevó una sorpresa. Además de encontrar sus imágenes, se topó con otros videos: los de pacientes que eran tocadas por su pareja mientras estaban desvanecidas en una camilla. No había lugar a dudas: era su mano. Lo confirmaban una marca, la forma de sus dedos y su reloj.

Ese hallazgo terminó en la condena de Armin Mayta Rocha, médico residente de 36 años y nacionalidad boliviana, en un juicio abreviado, a la pena de tres años de prisión por abuso sexual reiterado en tres oportunidades.

Cada hecho fue un video, detalló el sitio Infobae. Si hubo más víctimas y no estaban en el celular, no se sabrá. Es más, al menos una de las víctimas, menor de edad, no pudo ser identificada.

La sentencia, a la que accedió Infobae, fue dictada días atrás por el juez Alejandro Noceti Achával, del Tribunal Oral en lo Criminal 10, luego de que se analizaran las pruebas.

Mayta Rocha trabajaba en el Hospital Penna, donde hacía el segundo año de residencia de traumatología en los sectores de quirófano, guardia y consultorio.

(IB)