Alianza y candidatura de cara al 2023

—De cara al 2023 ¿hay que ampliar JxC? ¿Hay posibilidades de un acuerdo con el massismo?

—Veo difícil una alianza con el massismo.

—¿Hay posibilidades de que un sector no Pro pueda encabezar el espacio de la oposición?

—Habrá primarias y habrá que acatar el resultado.

—¿Será candidato?

—Voy a ser candidato en las primarias. Estoy trabajando en todo el país para construir una opción. Además tengo un partido que se llama Encuentro Republicano Federal que está consolidado, que tiene representación en 13 distritos. Estamos trabajando y exponiendo ideas y propuestas. Damos la cara siempre en todas las coyunturas. Tengo una actitud de compromiso con la política y la convicción de que hay que tener también capacidad de resistencia para superar momentos adversos. Jamás me borré después de una derrota.

Fui candidato a vicepresidente y trabajé fuerte. Hicimos una tarea extraordinaria con Mauricio Macri en términos de la recuperación del electorado. En las primarias habíamos sacado un porcentaje muy bajo, y llegamos al 41 % en las generales. Estoy convencido de que si hubiéramos tenido 30 días más, hubiéramos estado muy cerca del balotaje.

La sociedad tiene que aprender que estos partidos que se constituyen las avenidas del medio, candidaturas como fue la de Roberto Lavagna, sirvieron para afianzar el resultado final y el triunfo de Alberto Fernández y Cristina.

Para 2023, la sociedad debe analizar el concepto del voto útil. En primarias votá a quien te guste, pero en octubre, cuando se define un gobierno, el voto tiene que ser más selectivo y en función al proyecto de país que se quiere para la Argentina.

La tercera vía sacó un 7,8 % de los votos, que contribuyó a la derrota de Mauricio Macri y configuró un retroceso en una Argentina capitalista, en la que podía haber errores pero había una orientación al mundo, una visión de país, la libertad de poder exportar. todas estos valores tienen que conformar,

—¿Su mayor virtud o fracaso?

—Mi mayor virtud es la resiliencia. Un político no se retira nunca. Aun cuando cuando llegue el momento de dejar la política activa, voy a estar comprometido. Cuando se pierde, hay que seguir sosteniendo el mensaje. No entiendo y nunca entendí el comportamiento de algunos ministros de Mauricio Macri que después de la derrota, no defendieron al presidente. Claro, algunos lo querían jubilar. Eso es un error porque los presidentes son figuras de gran importancia en la Argentina. Creo que Macri será un gran decididor de lo que ocurra en 2023.

—¿Macri no será candidato?

—No lo sé. Creo que está en un análisis. Macri aprendió la lección, lo veo muy atento a lo que pasa en el país y lo veo con mucha claridad en su visión, en los temas que se discuten en el país.