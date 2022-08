Valdés mira de reojo el contexto nacional y alista agenda local con más cortes de cintas

Atento a los avances del pedido de juicio político de Juntos por el Cambio contra el presidente de la Nación, tras sus declaraciones sobre el fiscal de la investigación de la causa Vialidad, Diego Luciani, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará hoy los actos centrales por el 111° aniversario de la fundación en Santa Rosa, el jueves inaugurará la edición de TelCo Conf 22 y el fin de semana participará de la Exposición Rural de Curuzú Cuatiá.

En medio del pedido de juicio político para el presidente Alberto Fernández que presentó la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y fue refrendada por 115 diputados, el mandatario provincial hoy a partir de las 10 encabezará el acto y desfile por el 111° aniversario de la localidad de Santa Rosa.

“El pedido de juicio político al presidente es cosa que no le interesa a la gente, son salvas al aire”, aseguró Valdés en dialogó con el programa de TV Debate Interior sobre las declaraciones de Fernández consideradas intimidatorias sobre el fiscal Diego Luciani.

Fernández, en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante una entrevista con TN, comparó al fiscal Diego Luciani -que instruye en la investigación de la causa Vialidad- con su colega el extitular de la UFI-Amia, Alberto Natalio Nisman. “Hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”.

No obstante, se debe señalar que la oposición para poder avanzar deberá sumar en Diputados de la Nación el apoyo de bloques menores para poder persuadir a la Comisión de Juicio Político a que trate el tema.

Sobre las declaraciones de Fernández, Valdés dijo que “fueron sacadas de contexto, y hay que darle también la derecha en eso”. Asimismo, sostuvo que “el tema a la gente no le interesa, que son comentarios, salvas al aire que no sirven”, y remarcó que “nosotros estamos pensando en cómo generar trabajo, empleo, cómo invertimos en educación, cómo hacemos para facilitar la vida de la gente”.

Como parte de su agenda, además de mantener audiencias en Casa de Gobierno, tiene previsto participar de la inauguración de la edición de TelCo Conf 22, que se realizará el jueves y viernes en el auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes.

Mientras que el fin de semana, asistirá a la Exposición Rural en Curuzú Cuatiá, donde se prevé que entregará subsidios a productores y habilitará obras.