Qué pasos dará Wanda Nara en los próximos días, en medio del divorcio con Mauro Icardi

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”. El audio que se filtró de Wanda Nara tenía como destinataria a una empleada doméstica con la que está en conflicto laboral, pero sirvió como prueba para confirmar que la relación entre la empresaria y Mauro Icardi está llegando a su fin.

Lo cierto es que esta noticia salió a la luz en medio del viaje express que hizo la mediática a la Argentina, y luego de que viajara a Ibiza junto a su hermana, donde recorrieron varios boliches e incluso se filmó en una comprometedora situación con un misterioso hombre. Con respecto a su viaje al país, Wanda vino, además, por varios compromisos laborales: visitó su local en un reconocido shopping de Avellaneda y, además, está promocionando su incorporación a ¿Quién es la máscara?, el espectacular big show musical de Telefe que contará con la conducción de Natalia Oreiro. Por caso, una de sus compañeras de jurado será Lizy Tagliani, a quien la hermana de Zaira le dejó un divertido mensaje en las redes: “Hola potra de las potras. Espero que seas buena compañera y me prestes las medias ‘cancán’ si se me corren”, le escribió, a modo de broma.

“¿Estás bien con Mauro?”, le preguntó un cronista del ciclo Socios del espectáculo (El Trece) apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza. “Sí, todo bien”, se limitó a responder mientras llevaba un carrito con muchas valijas. En esta oportunidad, la modelo estaba acompañada por su amigo íntimo y estilista, Kennys Palacios. Mientras tanto, el futbolista del PSG hace como si nada hubiera pasado y en las últimas horas posteó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. En el posteo etiquetó a Wanda y al lado de su usuario un emoji con un corazón.

Wanda Nara llegó a la Argentina

Según pudo saber Teleshow, en las próximas horas Wanda regresará a Paris por unas semanas -viaje que muchos aseguran que es para terminar definitivamente su relación con Icardi -y a fines de agosto se instalará en la Argentina para comenzar las grabaciones del ciclo televisivo al que fue convocada en Telefe. Incluso, trascendió que la mediática se quedaría por tiempo indefinido en el país junto a sus hijos, a pesar de que Icardi seguirá en el fútbol europeo (aún no tiene definido si en el equipo parisino o en otro club).

Por si fuera poco, paralelamente Wanda está atendiendo otros conflictos. Es que Carmen, la empleada a la que iba dirigido el audio en el que confirmó su divorcio, la acusa de no pagarle hace casi tres años. La información se dio a conocer en Intrusos (América), a través de mensajes de voz donde la empleada explica que está viviendo en la casa de campo de Milán y revela una compleja situación laboral. “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”.

“Tengo un montón de gente que trabaja para nosotros, y la verdad que todo esto que se dice no es así”, fue la respuesta de la mayor de las Nara ante la consulta, y enfatizó: “No me sorprende porque han salido personas a decir que no le daba leche a mis hijos, empleadas que no han trabajado conmigo, ya no me sorprende nada”.

“Aparecen cada tanto este tipo de cosas. Pero bueno, Ana (Rosenfeld) se ocupa. Obviamente el conflicto genera mucha explosión y después las aclaraciones, no. Esto es como el famoso video mío”, deslizó. “Después se esclareció todo y no vi ni una nota sobre eso en Internet; pero el video me hizo famosa, hubo un juicio y lo gané”, concluyó. Sin embargo, minutos después dieron a conocer una captura de pantalla de los mensajes que le habría escrito Wanda a su empleada tras darse cuenta de que aquella “Carmela” por la que le preguntaron en la nota, era nada más y nada menos que Carmen, la mujer que trabaja en su casa de campo.

