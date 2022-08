El Gobierno remitió un proyecto para expropiar el predio del Gaucho Gil

El Poder Ejecutivo de Corrientes envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles en el que se ubica el Santuario del Gaucho Gil en Mercedes,

La iniciativa fue presentado en la Cámara de Diputados y busca la urbanización integral del área, lo que incluye todas las actividades y servicios necesarios para valorizar y fortalecer el culto y veneración al Gaucho Gil.

Se fundamenta que la devoción por el Gaucho Gil genera gran aglomeración de devotos que hacen colapsar al predio, en especial en la fecha cercana al 8 de enero.

Reconoce el Ejecutivo que el predio ocupado actualmente por el santuario del Gauchito Gil no cuenta con los servicios necesarios e indispensables, como los sanitarios que son desbordados por la alta demanda de personas, ni equipamientos de seguridad ni de atención primaria de salud que pueda contener a la gran afluencia de devotos en el predio.

Por ello, se considera necesario disponer de los inmuebles a efectos de incorporar en el predio los servicios básicos e indispensables para dar a los asistentes una buena calidad en la estadía.

Se agrega además la necesidad de desarrollar un proyecto integral de urbanización a la altura de las circunstancias, con instalaciones apropiadas para el adecuado uso del espacio y mayor seguridad de todos los concurrentes y de quienes transitan la zona.

Inversión

Desde el Gobierno provincial informaron que se realizará una inversión millonaria para la reconstrucción y reapertura del predio del Gaucho Gil en Mercedes, que serán segmentadas en tres etapas, la primera de ellas es de 150 millones de pesos.

La provincia se encuentra decidida a poner en valor el predio que los fieles del Gaucho Gil ocupan para su adoración cada primera quincena de enero.

El gobernador dijo que la provincia quiere trabajar en conjunto en esta obra, de gran importancia para los miles de visitantes que congrega la figura del Gaucho Gil.

Valdés explicó que han proyectado obras ya han alcanzado un alto nivel “de detalle” y recordó que la primera etapa próxima a ejecutarse ya ha sido exhibida.

Asistencia

En el marco de la emergencia ígnea prorrogada por el gobernador Gustavo Valdés en toda la provincia hasta el 31 de diciembre, el Gobierno de Corrientes sigue por medio de Defensa Civil asistiendo y fortaleciendo el trabajo de los 48 cuarteles de bomberos a través de la provisión de equipamientos y recursos necesarios para el combate al fuego en la provincia. De esta forma, el Estado provincial mantiene “un sistema alerta siempre en crecimiento”, más aún teniendo en cuenta que se esperan nuevas complicaciones del tiempo ante pronósticos de escasez de lluvias.

Al respecto, el subdirector Defensa Civil Corrientes, Bruno Lovison, explicó que se está realizando una reorganización por parte de la provincia, “luego de los incendios en el verano, estimando que podemos tener una temporada de primavera-verano nuevamente compleja, porque no existen registros de lluvias importantes que nos hayan aportado mucho cambio climático, por lo menos en la provincia”. A la vez destacó que “se está realizando un proceso de revisión desde este mes en adelante, que lo venimos haciendo después de los incendios, incluso para ver cómo se va a comportar el tiempo en nuestra provincia en vista a lo que nos pasó en los incendios de la temporada pasada. La ide es organizarnos de manera operativa para afrontarla si es necesario”.

Luego, el funcionario provincial señaló que “actualmente tenemos un registro de entre 40 y 45 focos de incendios diarios en toda la provincia, algunas de estas quemase son controladas y autorizadas por la Dirección de Recursos Forestales, mientras que hay otras que no tienen ningún tipo de autorización. Es en estos casos en los que interviene el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios para combatir este tipo de incendios”. Para esos casos: “Nosotros iniciamos una campaña de concientización de la población, entendiendo que no nos debe volver a suceder lo que pasó en el veran. También pedimos a la población que no quemen y si lo van a hacer, que lo hagan con las autorizaciones correspondientes”.