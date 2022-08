†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. Su compañera de vida Cecilia, su hijo Francisco Tomás, su nieto Máximo Tomás, su nuera Viviana Verón, su hija del corazón Liliana Pérez participan en su fallecimiento. c/585

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

José Armando González Cabañas, Susana Zamudio y sus hijos Octavio, Juan Martín, Susanita, José Ignacio, María Victoria y Guillermina participan con profunda tristeza, el fallecimiento de su querido hermano y tío Walter, que Jesús, nuestro Señor lo acoja en su infinita paz. c/591

†

DR. TOMAS WALTER GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. El Sr. Carlos Romero Feris (a) y su esposa Dra. Bertha Valdovinos Zaputovich (a) participan su fallecimiento con pesar y elevan una oración por el descanso eterno de su alma. c/537

†

Dr. TOMAS WALTER GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. El Sr. Juan Romero Pucciariello, presidente del Jockey Club de Corrientes, y Sra. Participan su fallecimiento y elevan una oración a su memoria. c/536

†

Dr. TOMAS WALTER GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. La Comisión Directiva Jockey Club de Corrientes participa su fallecimiento y ruega oración a su memoria. c/536

†

DR. TOMAS WALTER GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. El Dr. José Antonio Romero Feris (a) y su esposa Marly Brisco participan su fallecimiento con pesar y elevan una oración por el descanso eterno de su alma. c/537

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Su cuñada Ana María Bagliani, sus sobrinos Arapey, Facundo y Rosa Goitia, Milagros y Gonzalo García Sarmiento su sobrino y ahijado Lautaro y Valeria Riquelme sus sobrinos nietos Azul y Luz García Sarmiento y Sofía e Iván Greniuk. Participan con profundo dolor del fallecimiento del tío Walter y ruegan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/590

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Ernesto J. Tenembaum y la Fundación Comunidad Organizada participan con pesar el fallecimiento del hermano, del compañero e integrante de la Junta Directiva de esta Entidad (D. N. M. C.) José A. “Golo” González Cabañas acompañándole en su dolor ante tan irreparable pérdida. c/591

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Fernando Galmarini, Dip. Nac. (M. C.), y María Casan participan con pesar, el fallecimiento de su compañero y amigo Walter, acompañando en su dolor, a su hermano y querido amigo Golo y demás familiares. c/591

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

El D. N. (M. C.) Lorenzo Pepe, P residente del Instituto de Investigaciones Históricas “Juan Domingo Perón” participan con pesar el fallecimiento del Dip. Nacional (M. C.) e integrante de Junta Directiva de este Instituto, acompañando con pesar a su familia y seres queridos.

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

El bloque del Frente de Todos de Cámara de Diputados de la Nación participa con hondo pesar el fallecimiento de su compañero y dos veces Diputado Nacional, acompañando en el dolor a su familia. c/591

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

El Consejo Superior Nacional del Partido Justicialista participa con pesar el fallecimiento del compañero y dos veces Diputado Nacional del nuestro partido y haciendo llegar a su familia y demás seres queridos su acompañamiento, ante tan irreparable pérdida. c/592

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Humberto Antonio Romero, Yamil Machado, Jorge Zimerman, Carlos Luque, Carlos Fagetti, Mario Ramírez, José Eduardo Duncker, Carlos A. Pérez Rueda, Rubén Civetta, Noel Eugenio Breard, Jorge Santiago Braun, Coqui Barberan, Enrique Garro, Alejandro Karlen, Rafael Vallejos participan con pesar el fallecimiento del hermano del apreciado amigo Golo, acompañándolo en su dolor ante tan irreparable pérdida. c/593

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Recuperación Justicialista participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su líder y fundador y acompaña a su familia y seres queridos ante tan irreparable perdida. c/592

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Eduardo Camaño, ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, (y ex Presidente de la Nación Interino), participa con pesar el fallecimiento del dos veces Diputado Nacional, haciendo llegar a su hermano también Dip. Nacional (M. C.) y amigo José Armando González Cabañas y demás seres queridos, mis más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida. c/592

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Eduardo Duhalde el Ex Presidente de la Nación y esposa participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando en el dolor a su hermano y nuestro querido compañero y amigo Golo y demás seres queridos. c/592

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini participan con pesar su fallecimiento haciendo llegar nuestro más sentido pésame a su hermano, compañero y amigo, Golo, y demás seres queridos. c/592

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Carolina Carabia Gómez y Clarisa Heine participan con pesar del fallecimiento del padre de la Dra. Josefina González Cabañas, acompañándola en tan triste momento e irreparable perdida, rogando oraciones por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus familiares. c/589

†

Dr. TOMAS WALTER GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. Socios del Jockey Club de Corrientes participan su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. c/536

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. Evelyn Karsten y familia participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a familiares y amigos en este difícil momento y elevan una oración por su eterno descanso. c/586

†

Dr. WALTER GONZÁLEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/07/2022. El personal del Juzgado de Instrucción N° 3 de la ciudad de Corrientes acompaña en este triste momento a la Dra. María Josefina González Cabañas y a su familia, deseando paz, consuelo, fuerza y muchísimo amor tras el fallecimiento de su padre el Dr. Walter González Cabañas, que en paz descanse y brille para él la luz que no tiene fin, elevando una oración por su alma. c/350

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de quien fuera un destacado referente político y ocupara funciones como legislador nacional por la provincia de Corrientes. Ruega a Dios por su eterno descanso. c/587

†

Dr. TOMAS WALTER GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. Marco M. Costa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Walter. Resignación cristiana a sus familiares, y elevamos al Señor una oración por su eterno descanso.

†

TOMAS WALTHER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D

Falleció el 05/08/2022. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros Dr. Eduardo Gilberto Panseri, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Alejandro Alberto Chaín y el Sr. Fiscal General de la Provincia de Corrientes Dr. Cesar Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento del Padre de la Sra. Juez de Instrucción N° 3 Dra. María Josefina González Cabañas Morales, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/779

†

TOMAS WALTHER

GONZALEZ CABAÑAS

Q.E.P.D

Falleció el 05/08/2022. El Sr. Secretario Administrativo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Alejandro Casaro Lodoli, participa con profundo pesar el fallecimiento del Padre de la Sra. Jueza de Instrucción N° 3 Dra. María Josefina González Cabañas Morales, elevando una oración a Dios en su memoria.

†

Dr. WALTER GONZÁLEZ CABAÑAS

Q.E.P.D.

Falleció el 05/08/2022. El señor intendente de la Ciudad de Corrientes Dr. Eduardo Tassano participa con mucho pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria por su eterno descanso.

†

DIP. NAC. (M. C.)

WALTER GONZALEZ

CABAÑAS

Q.E.P.D

Falleció el 05/08/2022. El Vicegobernador de la Provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva una oración por el eterno descanso de su alma, pidiendo resignación cristiana a sus familiares. c/351

†

TOMAS WALTER

GONZALEZ CABAÑAS

D. N. (M. C.)

Q.E.P.D.

El Gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, participa con pesar el fallecimiento del hermano del amigo y compañero Golo González Cabañas, acompañándolo a él y a su familia en tan doloroso momento.