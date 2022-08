Los Cabos: ¿cuáles son los principales atractivos?

Al planear un viaje siempre es esencial saber qué vamos hacer una vez que llegamos al destino elegido, desde dónde vamos a comer, hasta los tours y aventuras que queremos tomar. Anticipar algunas actividades que puedes realizar es crucial para disfrutar mejor de tus vacaciones. Si tienes pensado visitar Los Cabos en México próximamente, a continuación, te compartimos actividades imperdibles que podrías incluir en tu itinerario en este paradisíaco destino.

Paseo en camellos

Al igual que andar a caballo en otras partes de México, montar un dromedario definitivamente es un twist que solo Los Cabos ofrece como parte de su catálogo de cosas por hacer. Existen dos principales rutas para vivir esta experiencia, ya sea por las playas de Cabo San Lucas o el desierto cercano a Todos Santos, montar un dócil jorobado es una experiencia entretenida para toda la familia que no te puedes perder.

Buceo

Una de las actividades más atractivas en Los Cabos es el buceo, que tiene el fin de observar y convivir sin intervenir, en algunos de los arrecifes protegidos del Mar de Cortés. Alrededor de 7,100 hectáreas de arrecife bastan para albergar 800 especies marinas, el avistamiento de tortugas, mantarrayas e incluso tiburones ballena es muy popular en la región. En Los Cabos encontrarás varios proveedores de tours de buceo que te llevarán a diferentes puntos ideales para realizar esta actividad. Siempre con una amena explicación sobre la fauna marina que estás a punto de conocer.

No olvides que, si deseas bucear, siempre deberás respetar a las especies de flora y fauna marítima, no intervenir y sobre todo no contaminar con protector solar o deshechos.

Avistamiento de Ballenas

Los gigantes del mar están de visita en las costas de Los Cabos en México entre diciembre y abril, y suelen moverse en masa, por lo que ir a observar a estos cetáceos en temporada es un espectáculo que te dejará boquiabierto. Todo empezará en una embarcación que te llevará al Mar de Cortés donde están las manadas de ballenas jorobadas y grises y, con la suerte necesaria, los ballenatos recién nacidos.

Pesca deportiva

Debido a la variedad de especies de peces que podemos encontrar en este rincón de México, ir tras la aventura en mar abierto se ha vuelto una salida llena de sorpresas y exploración, la pesca deportiva es otra de las actividades populares en Los Cabos. Si no tienes nada de equipo, siempre podrás encontrar tours donde todo el equipo y el transporte corre por parte del proveedor, para que aprendas a realizar este deporte con sus debidos cuidados y precauciones.

Surf

Ver el sol a través del túnel de una ola es siempre una sensación placentera y única que puedes vivir al surfear. Para realizar esta actividad será necesario que seas un excelente nadador y tengas muchas ganas de aprender algo nuevo. Aunque los surfistas expertos no están excluidos de visitar las playas de Los Cabos pasar los días montando olas en playas como El Medano, Monumento, Acapulquito o Cerritos

Desde tomar tu primera ola hasta ser un montador de olas experto, las playas y las experiencias aquí son para todos. Durante el invierno las olas tienen una altura ideal que permite a los principiantes aprender y a los veteranos divertirse.