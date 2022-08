Valdés, a los jóvenes: “No entreguen la República a políticas desesperanzadoras”

El gobernador Gustavo Valdés participó ayer de un encuentro de la juventud de la Unión Cívica Radical que se realizó en Ituzaingó. Instó a los jóvenes a trabajar duro para que no abandonen el país, se capaciten y transformen la realidad para las generaciones venideras.

Sobre el encuentro, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, dialogó con El Litoral. “Me llena de orgullo pertenecer a un espacio donde la juventud hace este tipo de grandes encuentros regionales, donde junta a todos los actores de la región para discutir la agenda de futuro”, dijo.

“Es muy gratificante porque estamos trabajando con gente con experiencia, es un proceso donde cada uno va contando su trayectoria y oírlos enriquece”, ponderó tras la presencia del gobernador Gustavo Valdés, ministros y legisladores provinciales de la UCR en el encuentro.

“El gobernador nos habló sobre el futuro y nos dio un mensaje muy esperanzador. Nos dijo que no tenemos que dar el lugar. Hoy las estadísticas señalan que un 60 por ciento de los jóvenes quiere abandonar el país para buscar el futuro en otro lado. Nos instó a no entregar el país a estas políticas que hoy no dan esperanza a los jóvenes. Esa esperanza que tuvieron nuestros padres de trabajar duro y de estudiar para tener un futuro asegurado”, explicó.

“Nos propuso que hagamos un gran esfuerzo para cambiar esta realidad, que quizás nosotros ya no la veamos, para que las generaciones venideras se queden y tengan la oportunidad en nuestro hermoso país que es la república Argentina”, agregó.

“Que una persona con la mirada que tiene nuestro gobernador venga a contagiar a los jóvenes, los impulse a seguir realizando estos encuentros donde hablan de futuro, de las oportunidades y plantean proyectos para cambiar la realidad del país es buenísimo y es un camino a seguir para tener una gran provincia y volver a tener un país con esperanza”, remarcó.

Mientras que Valdés sobre el encuentro tuiteó: “¡Es muy importante promover espacios para construir vínculos e instruirse políticamente! En el encuentro se abordaron tres temáticas, educación, economía y ambiente, generadoras de mucho interés entre los jóvenes del siglo XXI. También se presentó la Escuela de Formación, desde donde se impulsarán capacitaciones para el desarrollo de liderazgos dentro de la JR”, describió.

“La generación de espacios de debate, reflexión y aprendizaje como éste es consecuente con la historia de la Unión Cívica Radical y su profundo compromiso con la cultura democrática. Juntos, actuemos en el presente y soñemos con el futuro. ¡Adelante, jóvenes!”, cerró.

Mientras que sobre la participación del gobernador en el evento, la presidenta nacional de la UCR, la correntina Valeria Pavón, consideró que “lo más importante, fue el mensaje del gobernador que nos brindó el apoyo político en cada una de las capacitaciones que queramos hacer, porque necesitamos jóvenes más profesionalizados dentro del partido, pero también más capacitados en cualquier temática pública para implementarla”, y agregó que “por eso me estoy haciendo cargo de capacitar a todos los jóvenes para prepararnos para gobernar no solamente en el 2023, que nos queda poquito, dentro del Gobierno nacional, sino para la carrera política de la provincia”.

Pavón destacó el trabajo que viene realizando la Juventud Radical provincial y comentó que “este es el segundo encuentro zonal que se realizó en Ituzaingó. Participaron jóvenes de Virasoro, Santo Tomé, Yapeyú, Alvear. Vamos a hacer uno por zona, son 6 nos en total. El primero fue en Sauce (zona Centro-Sur). Nuestro objetivo es capacitarnos en las temáticas que tenemos agenda nacional y provincial también”.

Temáticas

Sobre los temas que se abordaron en el encuentro, el jefe comunal de Ituzaingó ponderó que la juventud avance sobre la agenda ambiental. Mientras que Pavón ponderó la temática cuya disertación estuvo a cargo de la ministra de Turismo de la Provincia, Alejandra Eliciri, “que son transversales a todas las áreas y medidas”.

Otros de los ejes fue el conflicto limítrofe Argentina-Paraguay y el caso de la Isla Apipé que estuvo a cargo del senador provincial Noel Breard. “Todos los correntinos deberíamos instalarlo, hay más de dos mil apipeanos que a diario tienen problemas jurisdiccionales de agua”, señaló Juan Pablo Valdés.

“También se pudo charlar de Economía política y Educación Superior”, siguió. “En la Argentina el 40 por ciento de las universidades se encuentran en Buenos Aires. Nosotros tenemos una sola universidad que ni siquiera alcanza para que llegue a la costa del Uruguay y tampoco cubre la demanda de los estudiantes del interior por el costo terrible que hoy implica movilizarse a la Capital”, reclamó Valdés. Pavón consideró a la economía y a la educación superior como ejes centrales de los próximos encuentros.

“También se presentó la Escuela de Liderazgo y la firma de convenio con la Fundación Alem que junto a Ignacio Osella nos estamos encargando”, agregó la titular de la JR nacional.

Los jóvenes también charlaron sobre el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas. “Hablamos de la situación. El 19 de agosto va a ver una protesta más álgida por la apertura del paso, porque a pesar de los anuncios sigue cerrado”, dijo Valdés.

“No somos oídos, entonces entre los ayolenses e ituzaingueños vamos a movilizarnos para manifestarnos y lograr la apertura del paso”, cerró el jefe comunal de Ituzaingó.

Mujeres y juventud

Consultada sobre el rol que está desempeñando como presidenta nacional de la Juventud Radical, Pavón dijo que “es un desafío, una oportunidad. Contamos con el apoyo político de nuestros dirigentes provinciales en especial el del gobernador, para capacitarnos, porque seguramente vamos a tener algún lugar de poder dentro del gobierno (por el nacional) y tenemos que estar lo más preparados posible para transformar la realidad que tanto hace falta”.

En esa línea, Pavón ponderó el trabajo de los jóvenes y también de las mujeres y comentó que “justamente, vengo de un encuentro que se realizó en Tucumán donde reflexionamos bastante sobre nuestro rol dentro del partido y lo mucho que avanzamos y lo mucho que nos falta todavía”.

“Es como una deuda pendiente, pero creo que cada vez estamos más cerca de lograr el objetivo de tener igualdad dentro de la UCR y de la sociedad en sí. Hoy en día las mujeres y la juventud, antes de ser una minoría creo que tomamos el rol que nos pertenece y que siempre nos perteneció”, finalizó.