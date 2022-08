Corradini, el ex Boca Unidos que fue figura en el Albo

Axel Corradini ya mostró sus condiciones la temporada pasada en el torneo en el que festejó con Mandiyú el campeonato, y el domingo fue la figura indiscutida de su equipo para sostener el triunfo en el partido “de ida” de los cuartos de final del torneo capitalino, al tapar dos penales y un remate que tenía destino de gol, cuando Boca Unidos atacó con todo en el segundo tiempo hacia su arco.

Más allá de que ahora es uno de los jugadores más queridos en Mandiyú, el arquero recordó que pasó por Boca Unidos, donde “por problemas que tenía con un dirigente decidí irme a mediados de 2018”, recordó ayer en comunicación con La Red Deportiva (107.1 Mhz.).

El entrerriano, oriundo de Chajarí, que cerca estuvo de perderse la definición del torneo de la Liga Correntina debido a la situación institucional que atravesaba el Albo, le restó importancia a las posiciones que uno y otro equipo ocuparon en la fase clasificatoria del torneo.

“En esta etapa son todos partidos aparte, no hay que tener en cuenta las estadísticas del año porque es un clásico y en esta instancia son todos partidos distintos donde puede pasar cualquier cosa, ante el mínimo error se marca la diferencia, así que había que entrar concentrado, pelear cada pelota desde el primer minuto y dejar todo adentro de la cancha”, dijo el arquero.

El encuentro tuvo dos etapas bien diferenciadas. “En el primer tiempo dominamos y sacamos la diferencia, creando situaciones de gol. Después, en el segundo sí fue todo de Boca Unidos”, reconoció.

En cuanto a los penales, Corradini contó que “en el primero, ya lo conocía a (Edgar) Villán porque lo había visto en el Regional con San Roque.

Le tocaba patear penales y siempre la picaba, entonces me jugué, aguanté hasta último momento y por suerte se dio. Al otro (Juan González) no lo conocía y me guié por unos movimientos que hizo, me jugué hacia ese lado y pude adivinar”.

De cara a la revancha, el arquero considera que “hay que encarar de la misma manera porque un gol de ellos te cambia todo. Hay que entrar concentrado, tratar de evitar que conviertan y encararlo de la misma forma, con la misma seriedad de este partido”, manifestó por último Corradini.