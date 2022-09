Corrientes tiene la menor cifra del NEA de jóvenes que no estudian ni trabajan

La Dirección de Estadística y Censos de Corrientes publicó un nuevo informe sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan, y destacaron que el conjunto de regiones estudiadas muestran el menor porcentaje en el nordeste de Argentina.

Tuvieron en cuenta las estimaciones poblacionales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), y observaron que durante el segundo semestre de 2021 el número total de personas de entre 15 a 29 años de edad en el aglomerado Corrientes fue de 104.818 personas. Es decir que este grupo representa un 27,3 % de la población total.

Dado que este tipo de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se realiza en los aglomerados de más de 100.000 habitantes, compararon el porcentaje local con el de otros aglomerados del NEA.

En este sentido, observaron que el aglomerado de Resistencia cuenta con 27,4% de jóvenes Nent, seguido por Formosa con 27 %. Además, en Posadas el porcentaje de Nent es de 17,3 % y en Corrientes un 16,6 %.

En tanto que si se utiliza como fuente de datos a la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), el 17,3 % de los habitantes que pertenecen a este rango etario en el aglomerado Corrientes no estudian ni trabajan.

Composición

Si se divide la población analizada en tres rangos etarios, se encuentra que la mayor incidencia se da en el grupo de jóvenes de entre 19 a 24 años (54,5 %).

"El grupo de jóvenes Nent no es un conjunto uniforme de individuos. La heterogeneidad se evidencia en su composición. Por un lado, porque incluye a personas que pueden pertenecer al mismo de manera transitoria (desempleo friccional) o aquellos que se muestran desalentados de una forma más permanente”, aclararon desde Estadística y Censos.

Los resultados demuestran que solo un 24,1 % de los jóvenes pertenecientes a este grupo buscó trabajo en el último mes, mientras que aquellos que buscaron en los últimos 12 meses representaron el 15,89 %. Por otro lado, se observa que un 17,4 % de los Nent trabajó en algún momento durante el último año. Sin embargo, al momento del relevamiento ya no lo hacía.

Teniendo en cuenta el sexo de esta población, detallaron que esta población de jóvenes se compone de un 60,7 % de mujeres y un 39,3 % de hombres.

Nivel educativo

El 53,7 % de los jóvenes al menos terminó la secundaria. Incluso un 5,7 % completó su educación superior universitaria y un 4,6 % no la finalizó (pero podrían continuar sus estudios en un futuro).

Otros interrumpieron sus estudios por diversos motivos. Los resultados arrojan que el 45,9 % de los Nent abandonaron sus estudios.

Por último, si se analiza el nivel educativo de los jefes de hogar en los cuales viven los Nent se observa que el 48,1 % de los jefes de hogar donde viven los Nent culminó sus estudios obligatorios.

Razones por las que abandonaron sus estudios

También observaron que la principal razón declarada por los encuestados ante el abandono de sus estudios es la categoría era porque “tenía que trabajar” con un 28,1 %. Otro de los motivos está ligado a la maternidad/paternidad, esta categoría representa un 21,3 %.

En tercer lugar, el porcentaje de los Nent que indicaron haber abandonado debido a que no deseaban continuar sus estudios o no les gustaba es de un 17,3 %. Por otra parte, un 4,6% indicó que abandonaron los estudios por razones relacionadas a la salud (enfermedad).

Adicionalmente, un 4,2 % de los Nent declaró haber abandonado a raíz de los problemas asociados con el covid-19. Con un 3,5 % se encuentran los individuos que señalan haber abandonado por problemas relacionados a consumos problemáticos (alcohol/drogas).

Al indagar entre los jóvenes Nent que dejaron de asistir por maternidad/paternidad, se observó que en su mayoría (100%) eran mujeres.

Al examinar acerca del tipo de cobertura de salud que tienen los Nent, se observa que un 41,7 % posee cobertura de salud, mientras que un 58,3 % depende exclusivamente del Estado y el 69,1 % se atendió en un establecimiento público.

La sigla Nent

El acrónimo inglés Neet (Not in employment, education or training) surgió en el Reino Unido a finales de los años ochenta para reflejar una nueva manera de categorizar a los jóvenes como resultado de determinados cambios en las políticas de prestaciones de desempleo.

La sigla Nent es utilizada en el presente informe y hace referencia a una clasificación que, a partir de la información disponible en la Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta de Calidad de Vida, considera dos dimensiones específicas: la inasistencia a un establecimiento educativo formal y la no participación en un trabajo remunerado en el mercado laboral. “Sin embargo, atender a estas dos dimensiones no implica desconocer que estos jóvenes pueden estar haciendo otro uso del tiempo”, aclararon.

