Piquete y quejas de vecinos que reclaman por servicios básicos para un barrio

Vecinos de un barrio capitalino reclaman por servicios básicos. En el barrio Bejarano residen 140 familias que no cuentan con servicios de luz, agua, cloacas y en las calles constantemente se producen anegamientos. Un grupo de vecinos decidieron cortar la ruta 12 ayer antes del mediodía para exigir una solución. Aseguran que han presentado los papeles para que realicen las instalaciones de los servicios pero aún no tienen respuestas.

Un grupo de personas que residen en el barrio Bejarano realizó ayer un corte de ruta para reclamar por los servicios básicos. Algunas familias habitan en el lugar hace 12 años y aún no poseen luz, cloacas ni agua de red, pese a que, en varias oportunidades presentaron notas al municipio y reclamaron por el servicio. Las viviendas cuentan con conexiones irregulares de luz y el agua extraen de pozos realizados por perforaciones. Una vecina del barrio Bejarano indicó a El Litoral que “queremos tener los servicios como cualquier ciudadano. En mi casa tengo tres focos y cuando los prendo, baja la tensión. No puedo tener heladera en mi casa porque a varios vecinos se les quemaron los artefactos”.

El sector que reclama por los servicios se encuentra en la parte nueva del barrio, los vecinos han comprado los terrenos y pagan sus impuestos todos los meses. Se han reunido con el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, y presentaron una carpeta con todos los pedidos formales pero hasta ahora no han obtenido respuestas.

Una de las cuestiones que resaltan los vecinos del barrio Bejarano es que al lugar no llegan las ambulancias o los móviles policiales. Ante urgencias, las personas tienen que trasladarse hasta la ruta 12 para ser dirigidas hacia los hospitales de la ciudad. También se registraron varios robos en la zona; sin embargo, el personal policial no ingresa al barrio.

“Una vecina tuvo un problema de salud y la llevamos caminando 5 cuadras hasta la ruta 12 para que pudiera subir a la ambulancia y sea trasladada al hospital. Nos viven robando, a una familia les desvalijaron la casa y la policía no hizo nada porque no entra al barrio”, explicó la vecina del barrio Bejarano. Las 140 familias se encuentran desprovistas de cualquier servicio y lo padecen diariamente, en los días de lluvias se genera el anegamiento en las calles, los vehículos no pueden transitar correctamente y deben circular en fila. Pese a que, pidieron en reiteradas ocasiones mejoras en las calles, aún no cuentan con enripiado. “Somos un barrio fantasma porque no aparecemos en el mapa”, señaló una de las vecinas.

Según explicaron los vecinos, la razón por la que la ambulancia o los efectivos policiales no ingresan al barrio es porque no aparecen en los registros de la Municipalidad. Las familias aseguran que en los planos las calles están demarcadas.

Debido a esto, ayer realizaron una manifestación en las inmediaciones de la ruta 12 para exigir respuestas urgentes ante su difícil situación. El reclamo estuvo controlado por la policía que hizo desviar el tránsito en el lugar.

(VT)